06:18 • 8480 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 53739 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 59816 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 42566 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 40996 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 36252 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 19960 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18596 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17583 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 44264 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Генсек НАТО Рютте призвал поддерживать Украину несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 1534 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал поддерживать Украину, несмотря на атаки США и Израиля на Иран. Он подчеркнул необходимость поддерживать американцев и обеспечивать силу Украины в борьбе.

Генсек НАТО Рютте призвал поддерживать Украину несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с призывом по Украине. Страна, которая подвергается атакам со стороны россии, по-прежнему нуждается в поддержке, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил Рютте в интервью ARD, пишет УНН.

Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, одновременно обеспечивая, чтобы Украина была как можно сильнее в этой борьбе

- сказал Рютте.

Генсек НАТО высоко оценил действия США и Израиля против Ирана, но отметил - Альянс не будет вовлечен02.03.26, 21:31 • 8128 просмотров

Дополнение

США и Израиль начали масштабную атаку на Иран в субботу, 28 февраля, в результате которой погибли несколько высокопоставленных иранских лидеров, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес удары беспилотниками и ракетами, направленными против Израиля, а также стран региона, где расположены американские объекты.

К утру 3 марта Иран продолжал наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщается о гибели более 700 человек в Иране и шести американских военнослужащих. США призвали своих граждан немедленно покинуть регион.

Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости03.03.26, 08:30 • 3752 просмотра

Израиль заявил об одновременных ударах по военным объектам иранского режима и Хезболлы в Тегеране и Бейруте. Ранее Израиль и США уничтожили иранские ракетные установки и средства ПВО.

Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте03.03.26, 08:54 • 10642 просмотра

Юлия Шрамко

