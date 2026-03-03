Генсек НАТО Рютте закликав підтримувати Україну попри ситуацію на Близькому Сході

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав підтримувати Україну, попри атаки США та Ізраїлю на Іран. Він наголосив на необхідності підтримувати американців та забезпечувати силу України в боротьбі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із закликом щодо України. Країна, яка піддається атакам з боку росії, як і раніше, потребує підтримки, попри ситуацію на Близькому Сході, заявив Рютте в інтерв'ю ARD, пише УНН. Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, одночасно забезпечуючи, щоб Україна була якомога сильнішою в цій боротьбі - сказав Рютте. Генсек НАТО високо оцінив дії США та Ізраїлю проти Ірану, але зауважив - Альянс не буде залучений Доповнення США та Ізраїль розпочали масштабну атаку на Іран у суботу, 28 лютого, у результаті якої загинули кілька високопоставлених іранських лідерів, включаючи верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ударів безпілотниками та ракетами, спрямованих проти Ізраїлю, а також країн регіону, де розташовані американські об'єкти. На ранок 3 березня Іран продовжував завдавати ударів по союзниках США на Близькому Сході, повідомляється про загибель понад 700 людей в Ірані та шістьох американських військовослужбовців. США закликали своїх громадян негайно покинути регіон. Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини Ізраїль заявив про одночасні удари по військових об'єктах іранського режиму та Хезболли в Тегерані та Бейруті. Раніше Ізраїль та США знищили іранські ракетні установки та засоби ППО. Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті