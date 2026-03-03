$43.230.13
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Генсек НАТО Рютте закликав підтримувати Україну попри ситуацію на Близькому Сході

Київ • УНН

 1390 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав підтримувати Україну, попри атаки США та Ізраїлю на Іран. Він наголосив на необхідності підтримувати американців та забезпечувати силу України в боротьбі.

Генсек НАТО Рютте закликав підтримувати Україну попри ситуацію на Близькому Сході

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із закликом щодо України. Країна, яка піддається атакам з боку росії, як і раніше, потребує підтримки, попри ситуацію на Близькому Сході, заявив Рютте в інтерв'ю ARD, пише УНН.

Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, одночасно забезпечуючи, щоб Україна була якомога сильнішою в цій боротьбі

- сказав Рютте.

Генсек НАТО високо оцінив дії США та Ізраїлю проти Ірану, але зауважив - Альянс не буде залучений02.03.26, 21:31 • 8112 переглядiв

Доповнення

США та Ізраїль розпочали масштабну атаку на Іран у суботу, 28 лютого, у результаті якої загинули кілька високопоставлених іранських лідерів, включаючи верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ударів безпілотниками та ракетами, спрямованих проти Ізраїлю, а також країн регіону, де розташовані американські об'єкти.

На ранок 3 березня Іран продовжував завдавати ударів по союзниках США на Близькому Сході, повідомляється про загибель понад 700 людей в Ірані та шістьох американських військовослужбовців. США закликали своїх громадян негайно покинути регіон.

Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини03.03.26, 08:30 • 3644 перегляди

Ізраїль заявив про одночасні удари по військових об'єктах іранського режиму та Хезболли в Тегерані та Бейруті. Раніше Ізраїль та США знищили іранські ракетні установки та засоби ППО.

Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті03.03.26, 08:54 • 10412 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Алі Хаменеї
Ізраїль
Марк Рютте
НАТО
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран