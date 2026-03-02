Генсек НАТО високо оцінив дії США та Ізраїлю проти Ірану, але зауважив - Альянс не буде залучений
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте високо оцінив військові дії США та Ізраїлю проти Ірану, заявивши, що вони погіршують здатність Тегерана отримати ядерний та ракетний потенціал. Проте НАТО не планує бути залученим до цього, хоча окремі союзники підтримують дії США та Ізраїлю.
"Дійсно важливо, що роблять США тут разом з Ізраїлем, тому що це знищує та погіршує можливості Ірану отримати ядерний потенціал, потенціал балістичних ракет", – сказав він німецькому телеканалу ARD у Брюсселі.
"Немає абсолютно жодних планів щодо того, щоб НАТО було втягнуто в це або було частиною цього, окрім того, що окремі союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити те, що американці роблять разом з Ізраїлем", – додав він.
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.
Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду.