Генсек НАТО высоко оценил действия США и Израиля против Ирана, но отметил - Альянс не будет вовлечен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник высоко оценил военные действия США и Израиля против Ирана, заявив, что они ухудшают способность Тегерана получить ядерный и ракетный потенциал, но он сказал, что само НАТО не будет в этом задействовано, передает УНН.

"Действительно важно, что делают США здесь вместе с Израилем, потому что это уничтожает и ухудшает возможности Ирана получить ядерный потенциал, потенциал баллистических ракет", – сказал он немецкому телеканалу ARD в Брюсселе.

"Нет абсолютно никаких планов относительно того, чтобы НАТО было втянуто в это или было частью этого, кроме того, что отдельные союзники делают все возможное, чтобы обеспечить то, что американцы делают вместе с Израилем", – добавил он.

Напомним

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.

Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди.