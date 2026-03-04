Разведывательная служба Германии в среду обвинила москву в сокрытии реальной стоимости войны в Украине, заявив, что дефицит бюджета России в 2025 году превышал официально заявленную сумму более чем на 2,36 трлн рублей (30,45 млрд долларов США). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В сообщении на LinkedIn BND сообщила, что западные санкции "явно влияют" на российскую экономику, а также на значительно меньшие доходы от нефти и газа из-за резкого падения мировых цен.

Путин жертвует экономическим будущим России ради своих имперских целей - отметила разведка.

На прошлой неделе Кремль заявил, что падение доходов и рост дефицита бюджета - это "обычные трудности", которые можно исправить благодаря общей макроэкономической стабильности.

Доходы России от продажи нефти, ее главного экспортного товара, снизились, поскольку Москву вынудили продавать ее со значительными скидками на мировых рынках из-за западных санкций и давления США на основных покупателей.

BND оценила федеральный бюджетный дефицит России в 8,01 трлн рублей по сравнению с официальными 5,65 трлн, что соответствует 2,6% ВВП. Подробные расчеты относительно того, как получена эта точная сумма, не были раскрыты, и запрос на комментарий пока остался без ответа.

Консолидированный бюджетный дефицит России, который включает региональные бюджеты, значительно ухудшился в 2025 году, достигнув 8,3 трлн рублей или 3,9% ВВП, что в 2,6 раза больше, чем в 2024 году, из-за уменьшения доходов и роста расходов.

Министерство финансов пока не комментировало заявления BND.

Источник, близкий к российскому правительству, сообщал Reuters в феврале, что бюджетная ситуация в России резко ухудшается.

Мировые цены на нефть выросли после ударов США и Израиля по Ирану, но, по расчетам Reuters, рост все еще недостаточен для балансирования российского бюджета.

