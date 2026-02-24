Сверхвысокие потери, примитивная тактика и неподготовленные солдаты – британская разведка о состоянии армии рф

После четырех лет войны против Украины россия потеряла большинство профессиональных военных и вынуждена компенсировать это низкоквалифицированным личным составом. Более 1,25 млн погибших и раненых подорвали боеспособность армии рф, что вынуждает командование применять примитивную тактику и вести наступление за счет количественного превосходства и готовности к сверхвысоким потерям. Об этом сообщает разведка Великобритании, передает УНН.

Через четыре года конфликта большинство профессиональных российских сухопутных войск (РСВ), которые начали войну, понесли значительные потери. Это заставило россию полагаться на большое количество низкоквалифицированного персонала, чтобы продолжать войну против Украины. В рамках этого перехода к массовым действиям россия реструктурирует свои силы, возвращаясь к концепции дивизионных сил. Однако из-за необходимости оказывать постоянное давление на фронте уровень потерь остается высоким, что ограничивает способность россии полностью сформировать или реорганизовать новые и существующие подразделения

Сообщается, что потери россии в виде более 1 250 000 погибших и раненых подорвали качество российских вооруженных сил.

Большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российской армии, получили минимальную подготовку, что заставляет российских командиров использовать базовые тактические приемы для продвижения вперед, несмотря на высокий уровень потерь. Российские силы адаптировали свою тактику, шире используя легкие транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и группы проникновения, что позволило обойти украинские оборонительные позиции, а также нарушить логистику Украины. Несмотря на потери, которые понесли сухопутные войска, россия смогла оказывать постоянное давление на украинскую оборону. Продвижение российских войск на территории Украины ускорилось в течение 2025 года, достигнув пика в конце года. Продолжение наступательных операций было подкреплено терпимостью российского руководства к потерям и количественным превосходством российских войск над Вооруженными силами Украины