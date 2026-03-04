Німецька розвідка звинуватила росію у приховуванні реальної економічної вартості війни
Київ • УНН
Німецька розвідка звинуватила москву у приховуванні реальної вартості війни, заявивши, що дефіцит бюджету росії у 2025 році перевищував офіційно заявлену суму більш ніж на 2,36 трлн рублів. Західні санкції та падіння цін на нафту впливають на російську економіку.
Розвідувальна служба Німеччини у середу звинуватила москву у приховуванні реальної вартості війни в Україні, заявивши, що дефіцит бюджету росії у 2025 році перевищував офіційно заявлену суму більш ніж на 2,36 трлн рублів (30,45 млрд доларів США). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У дописі на LinkedIn BND повідомила, що західні санкції "чітко впливають" на російську економіку, а також на значно менші доходи від нафти та газу через різке падіння світових цін.
птін жертвує економічним майбутнім Росії заради своїх імперських цілей
Минулого тижня кремль заявив, що падіння доходів і зростання дефіциту бюджету - це "звичайні труднощі", які можна виправити завдяки загальній макроекономічній стабільності.
Доходи росії від продажу нафти, її головного експортного товару, знизилися, оскільки москву змусили продавати її зі значними знижками на світових ринках через західні санкції та тиск США на основних покупців.
Надвисокі втрати, примітивна тактика та непідготовлені солдати - британська розвідка про стан армії рф24.02.26, 19:37 • 3041 перегляд
BND оцінила федеральний бюджетний дефіцит росії у 8,01 трлн рублів порівняно з офіційними 5,65 трлн, що відповідає 2,6% ВВП. Детальні розрахунки щодо того, як отримано цю точну суму, не були розкриті, і запит на коментар поки залишився без відповіді.
Консолідований бюджетний дефіцит росії, який включає регіональні бюджети, значно погіршився у 2025 році, досягнувши 8,3 трлн рублів або 3,9% ВВП, що в 2,6 раза більше, ніж у 2024 році, через зменшення доходів та зростання видатків.
Міністерство фінансів поки не коментувало заяви BND.
Джерело, близьке до російського уряду, повідомляло Reuters у лютому, що бюджетна ситуація в росії різко погіршується.
Світові ціни на нафту зросли після ударів США та Ізраїлю по Ірану, але, за розрахунками Reuters, зростання все ще недостатнє для балансування російського бюджету.
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка04.03.26, 03:22 • 20736 переглядiв