Украине удалось вернуть еще пятерых детей с оккупированных территорий и из рф. Омбудсмен рассказал их истории

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 960 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 7270 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 26369 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 38750 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 33293 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 27086 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 37789 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 61072 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41401 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 60624 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
91%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 26880 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38423 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 20028 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 14448 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 24680 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 26369 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 38750 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38591 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 62242 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 103516 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 20149 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 28880 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 32774 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 58337 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 50434 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Украине удалось вернуть еще пятерых детей с оккупированных территорий и из рф. Омбудсмен рассказал их истории

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Пятеро украинских детей в возрасте от 4 до 15 лет вернулись с оккупированных территорий и из РФ. Всего 1985 детей возвращены на Родину с начала полномасштабного вторжения.

Украине удалось вернуть еще пятерых детей с оккупированных территорий и из рф. Омбудсмен рассказал их истории

Пятеро украинских детей вернулись с ВОТ и рф — и каждое возвращение стало маленькой, но в то же время большой победой Украины. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Благодаря нашей настойчивой работе дети в возрасте от 4 до 15 лет — дома

- подчеркнул Уполномоченный.

Лубинец также рассказал истории украинских детей, которых удалось вернуть:

🔘семилетний мальчик находился в Херсонском доме ребенка, откуда россияне его депортировали во время оккупации города. Но мама боролась за возвращение ребенка и обратилась в Офис Омбудсмана: теперь самые родные люди снова вместе;

🔘похожее разъединение семей пережили и четырехлетний братик и шестилетняя сестричка. Их тоже похитили оккупанты из Херсонского дома ребенка. Четыре года дети находились в депортации и не виделись со своей мамой. Женщина обнимала в последний раз своих детей, когда они были фактически еще младенцами! Сегодня они снова вместе;

🔘еще одна история — девятилетнего мальчика. Он оказался с мамой на территории россии, где женщина умерла от тяжелого заболевания. Ребенка сначала пытался забрать дедушка, но ему не удалось. Сегодня мальчик воссоединится с другим родным человеком — его дядей.

Эти рассказы показывают: детство, которое должно было быть наполнено сказками и теплом, стало испытанием на выносливость. Но теперь это не только о боли. Это о возвращении. О первых объятиях после долгих лет разлуки. Всего с начала полномасштабного вторжения на Родине уже 1985 детей. И пока хотя бы один украинский ребенок остается далеко от дома — мы будем продолжать борьбу за него

- сообщил омбудсмен.

Добавим

Омбудсмен сообщил, что возвращение детей состоялось благодаря активным усилиям команды Офиса Омбудсмана, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua. К этому процессу присоединилась и общественная организация Save Ukraine.

Кроме того, Лубинец поблагодарил Первую Леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей.

Мелания Трамп в третий раз помогла вернуть украинских детей домой12.02.26, 20:04 • 3868 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Украина
Херсон