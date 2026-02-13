Украине удалось вернуть еще пятерых детей с оккупированных территорий и из рф. Омбудсмен рассказал их истории

Пятеро украинских детей вернулись с ВОТ и рф — и каждое возвращение стало маленькой, но в то же время большой победой Украины. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Лубинец также рассказал истории украинских детей, которых удалось вернуть:

🔘семилетний мальчик находился в Херсонском доме ребенка, откуда россияне его депортировали во время оккупации города. Но мама боролась за возвращение ребенка и обратилась в Офис Омбудсмана: теперь самые родные люди снова вместе;

🔘похожее разъединение семей пережили и четырехлетний братик и шестилетняя сестричка. Их тоже похитили оккупанты из Херсонского дома ребенка. Четыре года дети находились в депортации и не виделись со своей мамой. Женщина обнимала в последний раз своих детей, когда они были фактически еще младенцами! Сегодня они снова вместе;

🔘еще одна история — девятилетнего мальчика. Он оказался с мамой на территории россии, где женщина умерла от тяжелого заболевания. Ребенка сначала пытался забрать дедушка, но ему не удалось. Сегодня мальчик воссоединится с другим родным человеком — его дядей.

Эти рассказы показывают: детство, которое должно было быть наполнено сказками и теплом, стало испытанием на выносливость. Но теперь это не только о боли. Это о возвращении. О первых объятиях после долгих лет разлуки. Всего с начала полномасштабного вторжения на Родине уже 1985 детей. И пока хотя бы один украинский ребенок остается далеко от дома — мы будем продолжать борьбу за него