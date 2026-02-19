$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 13097 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 32324 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 29670 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 40053 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 27903 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 21132 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 24271 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 25569 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18242 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18940 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Эксклюзивы
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 40042 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 62541 просмотра
Польша бойкотирует открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Польское Министерство спорта и туризма не будет участвовать в открытии Паралимпийских игр в Милане. Это решение принято из-за допуска российских и белорусских спортсменов с использованием их национальных символов, что неприемлемо на фоне агрессии против Украины.

Польша бойкотирует открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Делегация Министерства спорта и туризма Польши не будет участвовать в открытии Паралимпийских игр в Милане из-за допуска к ним россиян и белорусов с использованием национальной символики. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

"Из-за одобрения Международным паралимпийским комитетом участия российских и белорусских спортсменов в 14-х зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо с использованием их национальных символов, представители Министерства спорта и туризма не будут участвовать в церемонии открытия Игр", - говорится в сообщении.

В польском министерстве подчеркнули, что "в свете продолжающейся российской агрессии против Украины участие спортсменов из россии и беларуси в спортивных соревнованиях с использованием их флагов и гимнов является абсолютно неприемлемым".

Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов - Бидный18.02.26, 17:09 • 3528 просмотров

Контекст

Международный паралимпийский комитет сообщил, что шести спортсменам из россии и четырем из беларуси будет разрешено соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года.

МИД и Министерство молодежи и спорта Украины заявили, что допуск российских и белорусских спортсменов под национальными флагами на Паралимпийские игры является неприемлемым.

Европейский комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Глен Микалеф заявил о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за участия россии и беларуси под своими флагами.

Зеленский назвал «грязным» и «ужасным» решение о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду18.02.26, 20:52 • 2778 просмотров

Вадим Хлюдзинский

