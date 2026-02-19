Польша бойкотирует открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов
Киев • УНН
Польское Министерство спорта и туризма не будет участвовать в открытии Паралимпийских игр в Милане. Это решение принято из-за допуска российских и белорусских спортсменов с использованием их национальных символов, что неприемлемо на фоне агрессии против Украины.
Детали
"Из-за одобрения Международным паралимпийским комитетом участия российских и белорусских спортсменов в 14-х зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо с использованием их национальных символов, представители Министерства спорта и туризма не будут участвовать в церемонии открытия Игр", - говорится в сообщении.
В польском министерстве подчеркнули, что "в свете продолжающейся российской агрессии против Украины участие спортсменов из россии и беларуси в спортивных соревнованиях с использованием их флагов и гимнов является абсолютно неприемлемым".
Контекст
Международный паралимпийский комитет сообщил, что шести спортсменам из россии и четырем из беларуси будет разрешено соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года.
МИД и Министерство молодежи и спорта Украины заявили, что допуск российских и белорусских спортсменов под национальными флагами на Паралимпийские игры является неприемлемым.
Европейский комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Глен Микалеф заявил о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за участия россии и беларуси под своими флагами.
