Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
Київ • УНН
Польське Міністерство спорту і туризму не братиме участі у відкритті Паралімпійських ігор у Мілані. Це рішення прийнято через допуск російських та білоруських спортсменів з використанням їхніх національних символів, що є неприйнятним на тлі агресії проти України.
Делегація міністерства спорту і туризму Польщі не братиме участі у відкритті Паралімпійських ігор у Мілані через допуск до них росіян і білорусів з використанням національної символіки. Про це відомство повідомило у соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
"Через схвалення Міжнародним паралімпійським комітетом участі російських та білоруських спортсменів у 14-х зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з використанням їхніх національних символів, представники Міністерства спорту та туризму не братимуть участі у церемонії відкриття Ігор", - ідеться у повідомленні.
У польському міністерстві підкреслили, що "у світлі триваючої російської агресії проти України участь спортсменів з росії та білорусі у спортивних змаганнях з використанням їхніх прапорів та гімнів є абсолютно неприйнятною".
Контекст
Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шістьом спортсменам з росії та чотирьом з білорусі буде дозволено змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року.
МЗС та Міністерство молоді і спорту України заявили, що допуск російських та білоруських спортсменів під національними прапорами на Паралімпійські ігри є неприйнятним.
Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф заявив про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор через участь росії і білорусі під своїми прапорами.
