Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 13141 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 32456 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 29840 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 40190 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 27959 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 21164 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 24292 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 25575 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18247 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18945 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
84%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту на Олімпіаді‑2026 Video18 лютого, 17:06 • 4614 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 14379 перегляди
Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону18 лютого, 18:31 • 7004 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 4434 перегляди
Без ознак прогресу: Україна та рф обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу - NYT21:27 • 4208 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 14379 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 32452 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 25341 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 40187 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 62594 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 4434 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 17217 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 19197 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 24566 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 37017 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Польське Міністерство спорту і туризму не братиме участі у відкритті Паралімпійських ігор у Мілані. Це рішення прийнято через допуск російських та білоруських спортсменів з використанням їхніх національних символів, що є неприйнятним на тлі агресії проти України.

Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Делегація міністерства спорту і туризму Польщі не братиме участі у відкритті Паралімпійських ігор у Мілані через допуск до них росіян і білорусів з використанням національної символіки. Про це відомство повідомило у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

"Через схвалення Міжнародним паралімпійським комітетом участі російських та білоруських спортсменів у 14-х зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з використанням їхніх національних символів, представники Міністерства спорту та туризму не братимуть участі у церемонії відкриття Ігор", - ідеться у повідомленні.

У польському міністерстві підкреслили, що "у світлі триваючої російської агресії проти України участь спортсменів з росії та білорусі у спортивних змаганнях з використанням їхніх прапорів та гімнів є абсолютно неприйнятною".

Українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду через допуск росіян і білорусів - Бідний18.02.26, 17:09 • 3530 переглядiв

Контекст

Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шістьом спортсменам з росії та чотирьом з білорусі буде дозволено змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року.

МЗС та Міністерство молоді і спорту України заявили, що допуск російських та білоруських спортсменів під національними прапорами на Паралімпійські ігри є неприйнятним.

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф заявив про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор через участь росії і білорусі під своїми прапорами.

Зеленський назвав "брудним" та "жахливим" рішення про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду18.02.26, 20:52 • 2782 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СпортПолітика
Війна в Україні
Білорусь
Мілан
Україна