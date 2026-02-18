Українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду через допуск росіян і білорусів - Бідний

$43.260.09
15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві
18 лютого, 05:31
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare
18 лютого, 06:29
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор
18 лютого, 07:39
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні
09:27
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ
09:58
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
16 лютого, 18:03
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
17 лютого, 11:12
F-22 Raptor

Українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду через допуск росіян і білорусів - Бідний

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністр молоді та спорту України висловив вдячність представникам урядів країн "вільного світу", які, за його словами, також не братимуть участі в офіційних заходах Паралімпіади.

Українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду через допуск росіян і білорусів - Бідний
Фото: www.facebook.com/matvij.bidnij

Українські посадовці не відвідуватимуть Паралімпійські ігри на тлі рішення організаторів допустити спортсменів з росії та білорусі до змагань під національними прапорами. Про це написав на своїй офіційній сторінці у Facebook міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, передає УНН.

Деталі

За його словами, українська сторона також не буде присутня на церемонії відкриття та не відвідуватиме інших офіційних заходів Паралімпіади.

У відповідь на обурливе рішення організаторів Паралімпійських ігор допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри

- зазначив Бідний.

Міністр подякував урядовцям країн "вільного світу", які, за його словами, також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади.

Продовжуємо боротьбу!

- додав він.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна закликала МПК не давати рф і білорусі трибуну на Паралімпійських іграх.

Олександра Василенко

