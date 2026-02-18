Українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду через допуск росіян і білорусів - Бідний
Київ • УНН
Міністр молоді та спорту України висловив вдячність представникам урядів країн "вільного світу", які, за його словами, також не братимуть участі в офіційних заходах Паралімпіади.
Українські посадовці не відвідуватимуть Паралімпійські ігри на тлі рішення організаторів допустити спортсменів з росії та білорусі до змагань під національними прапорами. Про це написав на своїй офіційній сторінці у Facebook міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, передає УНН.
Деталі
За його словами, українська сторона також не буде присутня на церемонії відкриття та не відвідуватиме інших офіційних заходів Паралімпіади.
У відповідь на обурливе рішення організаторів Паралімпійських ігор допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри
Міністр подякував урядовцям країн "вільного світу", які, за його словами, також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади.
Продовжуємо боротьбу!
