Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов - Бидный
Киев • УНН
Министр молодежи и спорта Украины выразил благодарность представителям правительств стран "свободного мира", которые, по его словам, также не будут участвовать в официальных мероприятиях Паралимпиады.
Украинские чиновники не будут посещать Паралимпийские игры на фоне решения организаторов допустить спортсменов из россии и беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Об этом написал на своей официальной странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, передает УНН.
Детали
По его словам, украинская сторона также не будет присутствовать на церемонии открытия и не будет посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады.
В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры
Министр поблагодарил чиновников стран "свободного мира", которые, по его словам, также проигнорируют официальные мероприятия Паралимпиады.
Продолжаем борьбу!
