Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов - Бидный

$43.260.09
51.170.01
ukenru
15:06 • 100 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 3000 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 11944 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 13959 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 13114 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 18365 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 21681 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16361 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17260 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25875 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
73%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 20363 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 23388 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 12238 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 8556 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 17472 просмотра
публикации
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 100 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 6648 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 11945 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 52404 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 67397 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Венгрия
Словакия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 3860 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 6248 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 19024 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 31603 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 26787 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Lockheed Martin F-22 Raptor

Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов - Бидный

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Министр молодежи и спорта Украины выразил благодарность представителям правительств стран "свободного мира", которые, по его словам, также не будут участвовать в официальных мероприятиях Паралимпиады.

Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов - Бидный
Фото: www.facebook.com/matvij.bidnij

Украинские чиновники не будут посещать Паралимпийские игры на фоне решения организаторов допустить спортсменов из россии и беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Об этом написал на своей официальной странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, передает УНН.

Детали

По его словам, украинская сторона также не будет присутствовать на церемонии открытия и не будет посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады.

В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры

- отметил Бидный.

Министр поблагодарил чиновников стран "свободного мира", которые, по его словам, также проигнорируют официальные мероприятия Паралимпиады.

Продолжаем борьбу!

- добавил он.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина призвала МПК не давать РФ и Беларуси трибуну на Паралимпийских играх.

Александра Василенко

ОбществоСпортПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Беларусь
Украина