Допуск росіян та білорусів до Паралімпійських ігор - в Україні відреагували
Київ • УНН
МЗС та Міністерство молоді і спорту України заявляють, що допуск російських та білоруських спортсменів під національними прапорами на Паралімпійські ігри є неприйнятним. Це рішення підриває довіру до міжнародного спорту та виправдовує злочини агресорів.
Дозвіл на допуск до Паралімпійських ігор російських і білоруських спортсменів під час агресії проти України, причому під національними прапорами, є неправильним - як з моральної, так і з політичної точки зору. Це зневажає зневажає паралімпійську спільноту та всю Україну, підриває довіру до міжнародного спорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільну заяву очільників МЗС і Міністерства молоді і спорту України.
Деталі
У тексті спільної заяви Андрія Сибіги і Матвія Бідного йдеться про те, що офіційне підняття російських і білоруських прапорів на змаганнях Паралімпійських ігор виправдовує злочини російських окупантів та їхніх білоруських поплічників.
Прапори й гімни агресорів уособлюють режими, що ведуть агресивну війну. Із цими прапорами у руках руйнують міста. Тримаючи їх - вбивають цивільних. росія перетворила спорт на інструмент війни проти вільного світу, а не лише проти України. У паралімпійському русі рф прославляють учасників агресивної війни. Їм вручають нагороди за підтримку агресії. Україна вже застосувала санкції до російських спортивних пропагандистів, Паралімпійського комітету росії та його керівника павла рожкова
Очільники МЗС та Міністерства молоді і спорту України закликали Міжнародний паралімпійський комітет та організаційний комітет ігор переглянути рішення про допуск росіян та білорусів під національною символікою. Також у вітчизняних відомствах очікують на заборону російської і білоруської державної символіки на змаганнях Паралімпійських ігор.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга окремо повідомив, що доручив українським послам провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор.
Нагадаємо
Шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь - чотири місця у лижних гонках.
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Міжнародний паралімпійський комітет своїм рішенням допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор під національними прапорами фактично сприяє "узаконенню" війни та злочинів рф.