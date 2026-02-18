$43.260.09
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
14:25 • 7890 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
12:34 • 15248 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
10:59 • 15892 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 14740 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 19444 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 22768 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16809 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17648 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 26578 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Допуск росіян та білорусів до Паралімпійських ігор - в Україні відреагували

МЗС та Міністерство молоді і спорту України заявляють, що допуск російських та білоруських спортсменів під національними прапорами на Паралімпійські ігри є неприйнятним. Це рішення підриває довіру до міжнародного спорту та виправдовує злочини агресорів.

Допуск росіян та білорусів до Паралімпійських ігор - в Україні відреагували

Дозвіл на допуск до Паралімпійських ігор російських і білоруських спортсменів під час агресії проти України, причому під національними прапорами, є неправильним - як з моральної, так і з політичної точки зору. Це зневажає зневажає паралімпійську спільноту та всю Україну, підриває довіру до міжнародного спорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільну заяву очільників МЗС і Міністерства молоді і спорту України.

Деталі

У тексті спільної заяви Андрія Сибіги і Матвія Бідного йдеться про те, що офіційне підняття російських і білоруських прапорів на змаганнях Паралімпійських ігор виправдовує злочини російських окупантів та їхніх білоруських поплічників.

Прапори й гімни агресорів уособлюють режими, що ведуть агресивну війну. Із цими прапорами у руках руйнують міста. Тримаючи їх - вбивають цивільних. росія перетворила спорт на інструмент війни проти вільного світу, а не лише проти України. У паралімпійському русі рф прославляють учасників агресивної війни. Їм вручають нагороди за підтримку агресії. Україна вже застосувала санкції до російських спортивних пропагандистів, Паралімпійського комітету росії та його керівника павла рожкова

- йдеться в спільній заяві.

Очільники МЗС та Міністерства молоді і спорту України закликали Міжнародний паралімпійський комітет та організаційний комітет ігор переглянути рішення про допуск росіян та білорусів під національною символікою. Також у вітчизняних відомствах очікують на заборону російської і білоруської державної символіки на змаганнях Паралімпійських ігор.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга окремо повідомив, що доручив українським послам провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор.

Нагадаємо

Шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь - чотири місця у лижних гонках.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Міжнародний паралімпійський комітет своїм рішенням допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор під національними прапорами фактично сприяє "узаконенню" війни та злочинів рф.

Євген Устименко

