Допуск россиян и белорусов к Паралимпийским играм - в Украине отреагировали
Киев • УНН
МИД и Министерство молодежи и спорта Украины заявляют, что допуск российских и белорусских спортсменов под национальными флагами на Паралимпийские игры является неприемлемым. Это решение подрывает доверие к международному спорту и оправдывает преступления агрессоров.
Разрешение на допуск российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм во время агрессии против Украины, причем под национальными флагами, является неправильным - как с моральной, так и с политической точки зрения. Это презирает паралимпийское сообщество и всю Украину, подрывает доверие к международному спорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совместное заявление глав МИД и Министерства молодежи и спорта Украины.
Детали
В тексте совместного заявления Андрея Сибиги и Матвея Бидного говорится о том, что официальное поднятие российских и белорусских флагов на соревнованиях Паралимпийских игр оправдывает преступления российских оккупантов и их белорусских пособников.
Флаги и гимны агрессоров олицетворяют режимы, ведущие агрессивную войну. С этими флагами в руках разрушают города. Держа их - убивают гражданских. россия превратила спорт в инструмент войны против свободного мира, а не только против Украины. В паралимпийском движении рф прославляют участников агрессивной войны. Им вручают награды за поддержку агрессии. Украина уже применила санкции к российским спортивным пропагандистам, Паралимпийскому комитету россии и его руководителю павлу рожкову
Главы МИД и Министерства молодежи и спорта Украины призвали Международный паралимпийский комитет и организационный комитет игр пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов под национальной символикой. Также в отечественных ведомствах ожидают запрета российской и белорусской государственной символики на соревнованиях Паралимпийских игр.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отдельно сообщил, что поручил украинским послам провести переговоры с чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Напомним
Шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, беларусь - четыре места в лыжных гонках.
Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что Международный паралимпийский комитет своим решением допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм под национальными флагами фактически способствует "узакониванию" войны и преступлений РФ.