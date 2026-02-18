$43.260.09
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Эксклюзив
14:25 • 7508 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 15030 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 15737 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 14598 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 19370 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 22694 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16783 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17620 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 26511 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Допуск россиян и белорусов к Паралимпийским играм - в Украине отреагировали

Киев • УНН

 • 56 просмотра

МИД и Министерство молодежи и спорта Украины заявляют, что допуск российских и белорусских спортсменов под национальными флагами на Паралимпийские игры является неприемлемым. Это решение подрывает доверие к международному спорту и оправдывает преступления агрессоров.

Допуск россиян и белорусов к Паралимпийским играм - в Украине отреагировали

Разрешение на допуск российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм во время агрессии против Украины, причем под национальными флагами, является неправильным - как с моральной, так и с политической точки зрения. Это презирает паралимпийское сообщество и всю Украину, подрывает доверие к международному спорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совместное заявление глав МИД и Министерства молодежи и спорта Украины.

Детали

В тексте совместного заявления Андрея Сибиги и Матвея Бидного говорится о том, что официальное поднятие российских и белорусских флагов на соревнованиях Паралимпийских игр оправдывает преступления российских оккупантов и их белорусских пособников.

Флаги и гимны агрессоров олицетворяют режимы, ведущие агрессивную войну. С этими флагами в руках разрушают города. Держа их - убивают гражданских. россия превратила спорт в инструмент войны против свободного мира, а не только против Украины. В паралимпийском движении рф прославляют участников агрессивной войны. Им вручают награды за поддержку агрессии. Украина уже применила санкции к российским спортивным пропагандистам, Паралимпийскому комитету россии и его руководителю павлу рожкову

- говорится в совместном заявлении.

Главы МИД и Министерства молодежи и спорта Украины призвали Международный паралимпийский комитет и организационный комитет игр пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов под национальной символикой. Также в отечественных ведомствах ожидают запрета российской и белорусской государственной символики на соревнованиях Паралимпийских игр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отдельно сообщил, что поручил украинским послам провести переговоры с чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр.

Напомним

Шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, беларусь - четыре места в лыжных гонках.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что Международный паралимпийский комитет своим решением допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм под национальными флагами фактически способствует "узакониванию" войны и преступлений РФ.

Евгений Устименко

ОбществоСпортПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Беларусь
Андрей Сибига
Милан
Украина