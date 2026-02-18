Єврокомісар закликав бойкотувати відкриття Паралімпіади через участь росії і білорусі

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф заявив про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор через участь росії і білорусі під своїми прапорами. Про це Мікалеф написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Я підтримую паралімпійців і все, що вони представляють. Однак спочатку дозволити росії та білорусі повернутися, а тепер надати їм "дику карту" і пришвидшити участь без кваліфікації? Це неприйнятно. Поки триває агресивна війна росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов'язані з цим конфліктом. З цієї причини я не буду присутній на церемонії відкриття Паралімпійських ігор", - написав Мікалеф.

Він наголосив, що робить це з повагою до спортсменів, але з чітким розумінням принципів, які стоять на кону.

"Спорт об'єднує, коли дотримується принципів. Він розділяє, коли йде на компроміси. Я закликаю своїх однодумців зайняти таку ж позицію", - додав Мікалеф.

Нагадаємо

Шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь – чотири місця у лижних гонках.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Міжнародний паралімпійський комітет своїм рішенням допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор під національними прапорами фактично сприяє "узаконенню" війни та злочинів рф.