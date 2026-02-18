$43.260.09
Ексклюзив
14:25 • 2656 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 11449 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 13717 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 12882 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 18153 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 21536 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16284 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17230 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25837 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39778 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Публікації
Ексклюзиви
Єврокомісар закликав бойкотувати відкриття Паралімпіади через участь росії і білорусі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Єврокомісар Глен Мікалеф відмовився відвідувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск спортсменів з росії та білорусі під національними прапорами. Він назвав це неприйнятним на тлі агресивної війни росії проти України.

Єврокомісар закликав бойкотувати відкриття Паралімпіади через участь росії і білорусі

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф заявив про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор через участь росії і білорусі під своїми прапорами. Про це Мікалеф написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Я підтримую паралімпійців і все, що вони представляють. Однак спочатку дозволити росії та білорусі повернутися, а тепер надати їм "дику карту" і пришвидшити участь без кваліфікації? Це неприйнятно. Поки триває агресивна війна росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов'язані з цим конфліктом. З цієї причини я не буду присутній на церемонії відкриття Паралімпійських ігор", - написав Мікалеф.

Він наголосив, що робить це з повагою до спортсменів, але з чітким розумінням принципів, які стоять на кону.

"Спорт об'єднує, коли дотримується принципів. Він розділяє, коли йде на компроміси. Я закликаю своїх однодумців зайняти таку ж позицію", - додав Мікалеф.

Нагадаємо

Шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять виступати під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. росія отримала шість місць у паралімпійських лижах, лижних гонках та сноуборді, білорусь – чотири місця у лижних гонках.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Міжнародний паралімпійський комітет своїм рішенням допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор під національними прапорами фактично сприяє "узаконенню" війни та злочинів рф.

Павло Башинський

