Еврокомиссар призвал бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия России и Беларуси
Киев • УНН
Еврокомиссар Глен Микалеф отказался посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за допуска спортсменов из России и Беларуси под национальными флагами. Он назвал это неприемлемым на фоне агрессивной войны России против Украины.
Европейский комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Глен Микаллеф заявил о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за участия России и Беларуси под своими флагами. Об этом Микаллеф написал в соцсети Х, передает УНН.
Подробности
"Я поддерживаю паралимпийцев и все, что они представляют. Однако сначала разрешить России и Беларуси вернуться, а теперь предоставить им "дикую карту" и ускорить участие без квалификации? Это неприемлемо. Пока продолжается агрессивная война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформы, которые неразрывно связаны с этим конфликтом. По этой причине я не буду присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр", - написал Микаллеф.
Он подчеркнул, что делает это с уважением к спортсменам, но с четким пониманием принципов, которые стоят на кону.
"Спорт объединяет, когда соблюдает принципы. Он разделяет, когда идет на компромиссы. Я призываю своих единомышленников занять такую же позицию", - добавил Микаллеф.
Напомним
Шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, Беларусь – четыре места в лыжных гонках.
Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что Международный паралимпийский комитет своим решением допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм под национальными флагами фактически способствует "узакониванию" войны и преступлений РФ.