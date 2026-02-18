Еврокомиссар призвал бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия России и Беларуси

$43.260.09
51.170.01
ukenru
15:06 • 52 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 2868 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 11731 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 13862 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 13019 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 18272 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 21615 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16332 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17250 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25864 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
73%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 20363 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 23388 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 12238 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 8556 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 17472 просмотра
публикации
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 52 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 6456 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 11731 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 52296 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 67293 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Венгрия
Словакия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 3724 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 6116 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 18957 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 31538 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 26726 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Lockheed Martin F-22 Raptor

Еврокомиссар призвал бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия России и Беларуси

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Еврокомиссар Глен Микалеф отказался посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за допуска спортсменов из России и Беларуси под национальными флагами. Он назвал это неприемлемым на фоне агрессивной войны России против Украины.

Еврокомиссар призвал бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия России и Беларуси

Европейский комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Глен Микаллеф заявил о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за участия России и Беларуси под своими флагами. Об этом Микаллеф написал в соцсети Х, передает УНН.

Подробности

"Я поддерживаю паралимпийцев и все, что они представляют. Однако сначала разрешить России и Беларуси вернуться, а теперь предоставить им "дикую карту" и ускорить участие без квалификации? Это неприемлемо. Пока продолжается агрессивная война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформы, которые неразрывно связаны с этим конфликтом. По этой причине я не буду присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр", - написал Микаллеф.

Он подчеркнул, что делает это с уважением к спортсменам, но с четким пониманием принципов, которые стоят на кону.

"Спорт объединяет, когда соблюдает принципы. Он разделяет, когда идет на компромиссы. Я призываю своих единомышленников занять такую же позицию", - добавил Микаллеф.

Напомним

Шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешат выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Россия получила шесть мест в паралимпийских лыжах, лыжных гонках и сноуборде, Беларусь – четыре места в лыжных гонках.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что Международный паралимпийский комитет своим решением допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм под национальными флагами фактически способствует "узакониванию" войны и преступлений РФ.

Павел Башинский

СпортПолитика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Милан
Украина