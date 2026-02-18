Зеленський назвав "брудним" та "жахливим" рішення про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду
Київ • УНН
Президент України зазначив, що не знав про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду, але його перша реакція була такою, що це "нешанобливо".
Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з росії та білорусі змагатися під власним прапором "брудним" та "жахливим", передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
На запитання про це рішення у відеоролику з інтерв'ю з Пірсом Морганом, Зеленський відповів, що не знав про це, але його перша реакція була такою, що це "нешанобливо".
Українські чиновники заявили, що не відвідають зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться з 6 по 15 березня, через цю заяву.
Нагадаємо
