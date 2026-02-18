Зеленський назвав "брудним" та "жахливим" рішення про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 7436 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав'язати капітуляцію
15:06 • 16328 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
14:25 • 13671 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 22369 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 19311 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16259 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20716 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23862 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17312 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18213 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 14223 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 23494 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою18 лютого, 11:16 • 13336 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі18 лютого, 12:23 • 10567 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 16107 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 4452 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35 15:06 • 16356 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 16186 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 22393 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд17 лютого, 10:46 • 56838 перегляди
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі18 лютого, 12:23 • 10614 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою18 лютого, 11:16 • 13382 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини17 лютого, 17:21 • 21560 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення17 лютого, 11:43 • 34059 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт17 лютого, 11:12 • 29138 перегляди
Зеленський назвав "брудним" та "жахливим" рішення про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент України зазначив, що не знав про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду, але його перша реакція була такою, що це "нешанобливо".

Зеленський назвав "брудним" та "жахливим" рішення про допуск росіян та білорусів на Паралімпіаду

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з росії та білорусі змагатися під власним прапором "брудним" та "жахливим", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

На запитання про це рішення у відеоролику з інтерв'ю з Пірсом Морганом, Зеленський відповів, що не знав про це, але його перша реакція була такою, що це "нешанобливо".

Українські чиновники заявили, що не відвідають зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться з 6 по 15 березня, через цю заяву.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна закликала МПК не давати рф і білорусі трибуну на Паралімпійських іграх.

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Війна в Україні
Білорусь
Володимир Зеленський
Україна