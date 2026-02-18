Зеленский назвал «грязным» и «ужасным» решение о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 7788 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 16878 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 13962 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 22783 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 19491 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 16326 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20767 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23914 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17332 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18241 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
74%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 14440 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 23740 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 13629 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 10849 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 16471 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 4850 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 16879 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 16494 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 22784 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 56971 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Абу-Даби
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 10872 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 13653 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 21646 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 34136 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 29209 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

Зеленский назвал «грязным» и «ужасным» решение о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Президент Украины отметил, что не знал о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду, но его первая реакция была такой, что это «неуважительно».

Зеленский назвал «грязным» и «ужасным» решение о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного паралимпийского комитета разрешить спортсменам из россии и беларуси соревноваться под собственным флагом "грязным" и "ужасным", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

На вопрос об этом решении в видеоролике из интервью с Пирсом Морганом, Зеленский ответил, что не знал об этом, но его первая реакция была такой, что это "неуважительно".

Украинские чиновники заявили, что не посетят зимние Паралимпийские игры, которые состоятся с 6 по 15 марта, из-за этого заявления.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина призвала МПК не давать рф и беларуси трибуну на Паралимпийских играх.

Антонина Туманова

СпортПолитика
Война в Украине
Беларусь
Владимир Зеленский
Украина