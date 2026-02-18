Зеленский назвал «грязным» и «ужасным» решение о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду
Киев • УНН
Президент Украины отметил, что не знал о допуске россиян и белорусов на Паралимпиаду, но его первая реакция была такой, что это «неуважительно».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного паралимпийского комитета разрешить спортсменам из россии и беларуси соревноваться под собственным флагом "грязным" и "ужасным", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
На вопрос об этом решении в видеоролике из интервью с Пирсом Морганом, Зеленский ответил, что не знал об этом, но его первая реакция была такой, что это "неуважительно".
Украинские чиновники заявили, что не посетят зимние Паралимпийские игры, которые состоятся с 6 по 15 марта, из-за этого заявления.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Украина призвала МПК не давать рф и беларуси трибуну на Паралимпийских играх.