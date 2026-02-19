Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли

Борьба с давлением на бизнес в Украине впервые за много лет получила импульс, ведь новая команда Офиса Генерального прокурора запустила механизмы прямой коммуникации с предпринимателями и ревизии уголовных производств. В то же время часть резонансных дел, имеющих все признаки заказных, до сих пор остаются без логического завершения, что порождает вопрос о том, удастся ли довести реформу до логического завершения, пишет УНН.

Новый подход к старой проблеме

Понятие "давления на бизнес" в Украине давно перестало быть абстрактным и скорее напоминает традицию правоохранительных органов, которая передавалась от одной власти к другой. Сейчас преследования имеют как минимум два измерения: регуляторно-налоговое и правоохранительное. Если к нестабильности законодательства, изменениям в отчетности и фискальных подходах предприниматели в определенной степени адаптировались, то злоупотребления со стороны правоохранительных органов часто становятся по-настоящему болезненным фактором, способным на годы парализовать деятельность компании с помощью блокировки счетов, арестов техники и т.д.

После прихода новой команды в Офис генерального прокурора, курс на системное противодействие давлению на бизнес стал приоритетным. Еще находясь на должности главы Государственной налоговой службы, нынешний Генпрокурор Руслан Кравченко активно коммуницировал с предпринимателями и понимал запрос бизнеса на реальную защиту от заказного уголовного преследования.

"СтопДавление" как инструмент прямого действия

В сентябре 2025 года заработал портал "СтопДавление" – канал прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой. Предприниматели здесь могут сообщать о попытках незаконного влияния на них со стороны правоохранительных или контролирующих органов.

По словам Светланы Литвин, заместителя начальника отдела в управлении надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с преступлениями в сфере защиты национальных и международных инвестиций, Офиса Генерального прокурора Светланы Литвин, по состоянию на 5 февраля 2026 года через "СтопДавление" поступило 177 обращений, из которых 169 уже рассмотрены.

По результатам проверок в 36 случаях выявлены основания для реагирования и приняты меры, это позволило оперативно восстановить нарушенные права предпринимателей. В 8 уголовных производствах обеспечено принятие решений в порядке ст. 284 УПК Украины. В некоторых случаях мы даже получали письма с благодарностями за проделанную работу, посты в социальных сетях. Это свидетельствует о важности работы портала "СтопДавление" для бизнеса. В то же время в 133 случаях оснований для реагирования не установлено. Объясняется это преимущественно тем, что не подтвердились приведенные заявителями обстоятельства или не были выявлены признаки незаконного давления. Остальные сообщения находятся в работе – их тщательно проверяют, чтобы обеспечить объективное и полное рассмотрение - рассказала Литвин.

Эти цифры свидетельствуют о том, что прокуратура действительно проводит ревизию уголовных производств. В ряде резонансных кейсов, в частности в отношении ООО "Бахмачгазбудсервис", ООО "Николай-плюс", ЧАО "Суха-Балка", ФХ "Вереш" и других, после дополнительной проверки дела были закрыты, а аресты отменены.

В то же время в ОГП подчеркивают, что "СтопДавление" – это не инструмент избежания ответственности. Если в уголовном производстве собрана надлежащая доказательная база, оно направляется в суд.

Дело сдвинулось, но проблемы остаются

Несмотря на то, что борьба с давлением на бизнес перестала быть декларативной, проблема пока не исчерпана. Сейчас бизнес чаще всего жалуется на нарушения во время обысков; невыполнение судебных решений о возврате имущества; безосновательное затягивание досудебного расследования; непропорциональные меры обеспечения уголовного производства. Что касается последнего, речь идет, в частности, о блокировке счетов, изъятии техники или оборудования, необходимых для работы предприятия.

Объектами наибольшей критики становятся Нацполиция, БЭБ, СБУ, а также таможенные и налоговые органы. Именно в этих сегментах исторически формировался наибольший массив конфликтов с бизнесом.

Несмотря на ревизию старых дел, часть производств до сих пор продолжает находиться в "подвешенном" состоянии без логического завершения. Формально длительность рассмотрения не является признаком сфабрикованности или заказности производства, однако для бизнеса годы неопределенности – это фактическое уничтожение без приговора.

Кейс группы "Константа": индикатор незавершенных реформ

Одним из громких примеров является преследование группы "Константа" – компаний, работающих в сфере авиастроения и авиаперевозок.

Речь идет о многолетнем уголовном преследовании, которое, по оценкам юристов, в частности адвокатов и бывших судей, имеет признаки заказного характера. Следственные действия, обыски, аресты имущества, изъятие техники – все это призвано заблокировать работу компаний, работающих в стратегической для страны отрасли.

Как писал ранее УНН, в конце 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство №12022000000001276 в отношении группы авиационных компаний, в частности – "Авиакомпании Константа". Формально следствие касается якобы пособничества государству-агрессору и завладения имуществом. Дело было открыто по заявлению главы ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского, которую связывают с компанией "Украинские вертолеты".

В заявлении он рассказал о "теории заговора", направленной якобы на ослабление экономической безопасности Украины и захват стратегических предприятий авиаотрасли, в частности ГП "Антонов", которое, кстати, продолжает находиться в государственной собственности. В то же время за почти четыре года следствия никаких фактов, которые бы подтвердили эти утверждения, установлено не было.

Несмотря на то, что преступления этой категории относятся к подследственности СБУ, производство до 2025 года расследовало Главное следственное управление Нацполиции, после чего его передали в СБУ. Параллельно следователи инициировали масштабные обыски, изъятие техники и аресты счетов компаний, что фактически парализовало хозяйственную деятельность и привело к срыву контрактов, в том числе для ВСУ и международных гуманитарных миссий.

Аналогичные уголовные производства, открытые по заявлениям того же ОО "Совет ветеранов АТО" в СБУ и ГБР, ранее уже были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, по данным УНН, СБУ и ГУР МОУ официально подтвердили отсутствие оснований для применения санкций к группе компаний "Константа".

В компаниях подчеркивают, что все иностранные контрагенты, в частности в ОАЭ, проходили жесткий международный комплаенс, и ни один государственный банк не фиксировал подозрительных финансовых операций.

Стоит отметить, что ЧАО "Авиакомпания Константа" является постоянным официальным перевозчиком для международных гуманитарных миссий и неприбыльных организаций, а также выполняет заказы для государств-партнеров, в частности из стран НАТО. Компания является одним из ведущих операторов самолетов "Антонов" и эксплуатантом крупнейшего парка Ан-26, что делает ее важной частью украинской авиационной способности. На предприятии создан полный цикл обслуживания самолетов производства ГП "Антонов".

С 2019 года компания является официальным партнером ООН и имеет сертификаты EASA TCO, UK TCO и US FAA, которые подтверждают ее соответствие международным требованиям. Авиакомпании группы также регулярно проходят проверки и аудиты ООН в рамках процедур отбора и надзора за подрядчиками.

К тому же авиакомпании группы имеют статус критически важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, предоставленный Госавиаслужбой. Также авиакомпании имеют статус критически важных предприятий в сфере авиационного транспорта, предоставленный Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Баланс между защитой бизнеса и уголовной ответственностью

Ключевая проблема таких дел – их сознательное затягивание. Отсутствие подозрений в течение длительного периода, вялое расследование и наличие идентичных производств, закрытых из-за отсутствия состава преступления, порождает вопросы относительно реальных мотивов действий правоохранителей. Для компаний это означает замороженные или сорванные контракты, сложности с финансированием, потерю доверия международных партнеров, сокращение притока инвестиций.

Именно такие кейсы демонстрируют, что несмотря на запуск платформы "СтопДавление" и закрытие ряда безосновательных уголовных производств, полное очищение системы еще не произошло. Часть старых заказных дел продолжает жить собственной инерционной жизнью.

Сейчас произошел сильный импульс реальной борьбе с незаконным давлением на бизнес. Однако окончательный успех реформы будет измеряться не количеством принятых обращений, а судьбой самых сложных и самых резонансных кейсов, которые годами остаются инструментом влияния и давления на предпринимателей.

Пока такие производства не получат прозрачного и законного финала, борьба с давлением на бизнес будет считаться лишь частично завершенной.