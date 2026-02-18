$43.260.09
uk
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
Lockheed Martin F-22 Raptor

Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35

Киев • УНН

 • 454 просмотра

УНН рассказывает об уникальности американских самолетов, сколько стоят машины и благодаря чему обрели свою популярность.

Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35

Линейка американских истребителей серии "F" - это не только набор индексов, а целая эволюция самолетов: от F-14 Tomcat с изменяемой геометрией крыла и мировой популярностью в кино до F-35 Lightning II - самого массового стелс-истребителя современности. УНН рассказывает об уникальности американских самолетов, сколько стоят машины и благодаря чему завоевали свою популярность.

Истребитель F-14 Tomcat: с чего началась популярность линейки

F-14 Tomcat - двухместный реактивный палубный перехватчик, многоцелевой истребитель четвертого поколения с крылом изменяемой стреловидности производства Grumman Aircraft Engineering Corporation.

В 1968 году ВМС США начали конкурс на тяжелый палубный истребитель с изменяемой геометрией крыла, который предполагался на замену устаревшим F-4 "Фантом II", которым не хватало маневренности, необходимой для превосходства над советскими МиГами.

С самого начала работ над проектом, F-14 конструировался как самолет, способный завоевать воздушное превосходство в непосредственной близости от авианосцев, с которых предполагалось использовать эти самолеты. Дополнительной функцией должна была быть возможность наносить удары по тактическим наземным и надводным целям.

Первый прототип F-14 поднялся в воздух 21 декабря 1970 года и за ним сразу последовала предсерийная партия из 11 самолетов. Летом 1972 года были завершены испытания F-14 на авианосцах и промышленные поставки для флота начались в октябре того же года.

Истребитель F-14

Самолет имеет пушечное вооружение: шестиствольная роторная пушка M61A1 Vulcan калибра 20 мм на 675 снарядов. Способен нести боевую нагрузку до 6600 кг, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-54 Phoenix, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, а также бомбы GBU-10, GBU-12, GBU-16, GBU-24, GBU-24E Paveway I/II/III LGB, GBU-31, GBU-38 JDAM, Mk-20 Rockeye II, Mk-82, Mk-83 и Mk-84.

Два истребителя F-14 Tomcat, вооруженные 500-фунтовыми бомбами GBU-12 в небе над Ираком

Основные факторы популярности:

  • инновационная конструкция: изменяемая геометрия крыла позволяла эффективно действовать как на низких скоростях (посадка на авианосец), так и на сверхзвуковых до 2,34 маха (примерно 2900 км/ч);
    • уникальные возможности перехвата: разработанный для защиты авианосных групп от советских бомбардировщиков, он был самым мощным палубным истребителем своего времени;
      • боевой опыт: во время ирано-иракской войны F-14 одержали десятки подтвержденных побед, продемонстрировав высокую эффективность в реальных воздушных боях. В частности, иранский ас Джалиль Занди сбил 11 самолетов противника, в том числе неподтвержденных, среди которых 4 МиГ-23, 2 Су-22, 2 МиГ-21 и 3 Mirage F1 во время Ирано-Иракской войны.

        Кроме того, свою популярность самолет получил благодаря фильму "Топ Ган" с Томом Крузом в главной роли. Авиационная тематика фильма создала такой успех в привлечении интереса к военно-морской авиации, что ВМС США, которые помогали снимать фильм, установили рекрутинговые пункты возле некоторых кинотеатров.

        Том Круз - кадры из фильма "Топ Ган"

        Что интересно, самолет, стоимость которого составляет около 38 млн долларов, был снят с вооружения в США в сентябре 2006 года, однако он до сих пор стоит на вооружении Ирана.

        Истребитель F-16: универсальный самолет нескольких поколений

        F-16 Fighting Falcon - самый массовый самолет четвертого поколения. С 1976 года изготовлено более 4600 единиц F-16, их имеют на вооружении 25 стран, в том числе и Украина, что делает машину самым массовым боевым самолетом в мире. Существует более 10 его модификаций.

        Истребитель, стоимость которого достигает от 34 до 162,5 млн долларов в зависимости от модификации, разработан как дневной истребитель для получения превосходства в воздухе.

        Основные особенности F-16 - это бескаркасный фонарь кабины для хорошей видимости, боковой джойстик для облегчения управления при маневрировании, катапультное кресло, которое может отклоняться на 30 градусов от вертикали, чтобы уменьшить влияние перегрузок на пилота, а также систему управления fly-by-wire, которая помогает стабилизировать управление полетом. Впервые эта система была установлена именно на этом самолете.

        Истребитель F-16 с двумя подвесными баками, ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120 AMRAAM, а также контейнером РЭБ электронной борьбы ECIPS/CJS

        Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе17.02.26, 14:23 • 39434 просмотра

        Всего выделяют три основных поколения самолетов F-16, в частности, это F-16A/B, F-16C/D и F-16V. Все поколения F-16 имеют различные модификации.

        F-16A/B Block 1, 5, 10, 15, 15 OCU – это первое поколение истребителей F-16, которые оснащены старым радаром, способны применять лишь ограниченную номенклатуру вооружений. В частности, могут применять ракеты "воздух–воздух" лишь малой дальности AIM-9.

        Самолет второго поколения F-16C/D имеет много различных модификаций. F-16C/D Block 25, 30/32, 40/42 в отличие от старших F-16A/B могут работать ночью.

        Начиная с модификации Block 30/32 могут применять ракеты воздух – воздух средней дальности AIM-7 и AIM-120, а также противокорабельные ракеты AGM-84 и противорадиолокационные ракеты AGM-45.

        Начиная с модификации Block 40/42 являются всепогодными. Значительное количество самолетов этих модификаций модернизированы до уровня Block 50/52.

        Современная модификация F-16C/D – это F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+ и F-16CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52 + MLU.

        По сравнению с предыдущими модификациями в номенклатуру их вооружений добавились противорадиолокационные ракеты AGM-88, ракеты "воздух-поверхность" большой дальности AGM-154 и бомбы с наведением по GPS.

        F-16V Block 70/72 – это третье поколение F-16. Самолеты предназначены для совместной работы с истребителями 5 поколения, то есть F-35. F-16V Block 70/72 отличается от Block 50/52+ новой современной РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием.

        Отметим, что в 2024 году Украина получила ряд самолетов F-16 от европейских стран, в частности от Дании, которые имеют модификации F-16A Block 20 MLU.

        Это машины, созданные в 1982 году, но прошедшие углубленную модификацию в 1990-х годах по программе "Продление ресурса в середине срока эксплуатации" (Mid-Life Update - MLU).

        В частности, на истребители установили новую авионику, заменили радиолокационную станцию на мощную AN/APG-66(V)2A. Эта РЛС может работать как для обнаружения воздушных целей, так и для работы в режиме "воздух-поверхность". Дальность обнаружения целей превышает 110 км.

        F-16 после модернизации также получили новый бортовой компьютер, обновленную систему РЭБ, навигации и связи, а также обновленное вооружение. После MLU, срок эксплуатации самолетов существенно увеличивается - как минимум до 30 лет.

        F-16 Воздушных сил ВСУ с ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder

        Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахед08.02.26, 22:13 • 11494 просмотра

        Истребитель F/А-18 Hornet: ставка на палубную авиацию

        McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик (отсюда и обозначение F/A_, разработанный в 1970-х годах.

        Разработанный компаниями McDonnell Douglas и Northrop, F/A-18 был создан на основе YF-17 последнего в 1970-х годах для использования ВМС и Корпусом морской пехоты США. F/A-18 был спроектирован как универсальный самолет благодаря своей авионике, дисплеям в кабине и отличным аэродинамическим характеристикам, а также способности нести разнообразное вооружение. Самолет может осуществлять истребительное сопровождение, противовоздушную оборону флота, подавление ПВО противника, воздушное противодействие, непосредственную авиационную поддержку, воздушную разведку. Его универсальность и надежность доказали, что он является ценным самолетом на авианосце.

        F/A-18 Hornet

        По требованию командования ВМС США при проектировании F/A-18 большое внимание уделялось выживанию и надежности. Небольшие габариты этого самолета, бездымные двигатели, малая величина эффективной площади рассеяния (ЭПР), слабое инфракрасное излучение, наличие бортовых средств РЭБ - все это затрудняет обнаружение и сопровождение самолета.

        Самолеты F/A-18 Hornet вооружены 20 мм шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом в 578 снарядов.

        Истребитель имеет 9 точек подвески общей массой до 7 т. Может нести много видов вооружения, в частности:

        • ракеты “воздух-воздух” - AIM-120, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder;
          • ракеты “воздух-земля” - AGM-88 HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon;
            • неуправляемые бомбы типа Mark 80, CBU-87 и управляемые бомбы, оборудованные JDAM.

              Стоимость истребителя назвать трудно, учитывая большое количество версий. Однако она может колебаться в размере от 29 до 57 млн долларов.

              США потеряли истребитель F-18 в Красном море: самолет упал за борт авианосца29.04.25, 01:31 • 5578 просмотров

              Также существует другая версия самолета - F/A-18E/F Super Hornet, отличием которого является пара двигателей General Electric F414, разгоняющих самолет до скорости, в 1,8 раза превышающей скорость звука.

              Истребитель имеет 11 точек для различного оружия. Как и его предшественник, он также оснащен носовой пушкой "Вулкан", но с боезапасом на 166 снарядов меньше.

              Истребители F/A-18E/F Super Hornet (впереди; имеет прямоугольные воздухозаборники) и F/A-18 Hornet (третий в линейке; имеет круглые воздухозаборники)

              Что интересно, как и в случае с F-14, F-18 также был в фильме "Топ Ган: Мэверик", который вышел в 2022 году, где главную роль сыграл также Том Круз.

              Интересным моментом с самолетом является фото, которое появилось в 2022 году, где военные из эскадрильи VFA-25 Fist of the Fleet ВМС США установили на самолет F/A-18E/F Super Hornet унитаз - отсылка к войне во Вьетнаме, когда в 1965 году эскадрилья США на борту авианосца USS Midway перед возвращением в США, чтобы отпраздновать отметку в 6 млн фунтов, использованных в конфликте, решили взять "спецбомбу" в Северный Вьетнам.

              Для этого они прикрепили унитаз на крыло самолета А-1 и сбросили на северовьетнамцев.

              Американский истребитель с подвешенным унитазом

              Истребители F-22: технологический прорыв пятого поколения

              Lockheed Martin F-22 Raptor - первый в мире многоцелевой истребитель пятого поколения, принятый на вооружение в 2005 году, созданный для господства в воздухе.

              F-22 оснащен одними из самых передовых технологий малозаметности и датчиков, которые когда-либо применялись. Его конструкция, позволяющая уклоняться от радаров, способность к сверхбольшому крейсерскому полету, двигатели с управляемым вектором тяги и внутренняя авионика находятся под строгим контролем.

              Что интересно, в 2006 году Конгресс США наложил вето на экспорт F-22 даже в страны-союзники, которые уже имеют такие истребители, как F-15 и F-16. Этот самолет, который считался самым эффективным самолетом США с точки зрения воздушных боев, был запрещен федеральным законом на продажу или аренду модели.

              Конгресс также приказал провести исследования возможностей возможной экспортной версии, которая включала бы снижение уровня самолета.

              Китай объявил о производстве квантового радара нового поколения для отслеживания самолетов, таких как F-22 - СМИ14.10.25, 13:10 • 6417 просмотров

              Технологическим прорывом является то, что он сочетает сверхвысокую малозаметность (технология стелс), что позволяет делать его практически невидимым: радарное сечение эквивалентно мячу для гольфа, благодаря специальным покрытиям и форме корпуса, а также суперкрейсерскую скорость (более 2 400 км/ч без форсажа) и уникальную маневренность с вектором тяги.

              Вооружение истребителя включает внутренние отсеки для шести ракет AIM-120 AMRAAM, двух AIM-9 Sidewinder и бомб JDAM, плюс 20-мм пушку M61A2 с 480 патронами. Радар AN/APG-77 с активной фазированной решеткой обнаруживает цели на расстоянии до 400 км, а система датчиков позволяет пилоту "видеть" 360 градусов без поворота головы.

              Также интересным фактом является то, что у истребителей есть секретная кнопка - "аварийный выключатель", который стирает секретное программное обеспечение, чтобы оно не попало к противнику. Кроме того, хоть и самолет имеет хвостовой крюк, но он все равно не может садиться на авианосцы, в отличие от F-18 и F-35.

              F-22 создавался исключительно для ВВС США как наземный истребитель завоевания превосходства в воздухе. Его конструкция не имеет необходимого усиления шасси и планера для экстремальных нагрузок при посадке с тросами (арестная посадка) и катапультном взлете, а стелс-покрытие чувствительно к морской коррозии

              Стоимость одного истребителя пятого поколения F-22 Raptor составляет примерно 130–180 млн долларов, а с учетом полных затрат на программу и разработку - более 330–350 млн долларов за единицу. Это один из самых дорогих истребителей, который никогда не экспортировался. Стоимость одного летного часа превышает 85 тыс. долларов.

              F-22 выпускает ракету класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder

              Истребители F-35: сколько стоит, кто покупает и оправдал ли ожидания

              В 1996 году Пентагон объявил конкурс на Joint Strike Fighter – программу, призванную создать единый истребитель для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США. Lockheed Martin с их прототипом X-35 победил Boeing с X-32 в 2001 году, получив контракт на миллиарды долларов. Разработка длилась более десятилетия, с первым полетом F-35A в 2006 году, а введением в эксплуатацию – в 2015-м для F-35B.

              F-35 оснащен двигателем Pratt & Whitney F135, развивающим тягу до 43 000 фунтов, позволяя разгон до 1,6 Маха – более 1930 км/ч. Его длина достигает 15,7 метров, размах крыльев – 10,7 метров, а максимальная взлетная масса – 31 800 кг. Стелс-покрытие делает его почти невидимым для радаров, уменьшая эффективную площадь отражения до размера гольф-шарика.

              Сенсоры, такие как AN/APG-81 AESA-радар, обнаруживают цели на 250 км, а система DAS обеспечивает 360-градусный обзор, словно всевидящее око. Пилот получает данные через шлем с дисплеем, где информация проецируется прямо на визир, делая управление интуитивным. В 2025 году обновления TR-3 добавляют вычислительную мощность, позволяя интеграцию ИИ для автономных миссий.

              По сравнению с предшественниками, F-35 имеет большую дальность полета – до 2200 км без дозаправки – и несет до 8165 кг вооружения, от ракет AIM-120 до бомб JDAM. Эти характеристики делают его универсальным, но требуют сложного обслуживания, что иногда становится ахиллесовой пятой.

              F-35 существует в трех основных вариантах, каждый с уникальными особенностями. F-35A – конвенционный вариант для ВВС, с возможностью дозаправки в воздухе. F-35B – с коротким взлетом и вертикальной посадкой, идеальный для морских пехотинцев, где вентилятор в фюзеляже создает подъемную силу, словно трансформер, меняющий форму.

              F-35C – для авианосцев, с большими крыльями для лучшей маневренности на низких скоростях и усиленным шасси для посадок на палубу. В 2025 году произведено более 1000 единиц, с F-35A как самым распространенным.

              Одно из ключевых преимуществ истребителя – стелс, позволяющий проникать во вражеское пространство незамеченным. Интеграция данных с других платформ, таких как дроны или спутники, создает сеть, где F-35 становится мозговым центром. Его вооружение включает противорадиолокационные ракеты AGM-88, эффективные против ПВО, как показал инцидент с хуситами в 2025 году, где истребитель уклонился от ракеты.

              Болезненной точкой для самолета является его стоимость, ведь программа превысила бюджет на миллиарды, с задержками TR-3 в 2025 году из-за проблем с авионикой. Час полета стоит 33 тыс. долларов, требуя специалистов и запчастей. Критики указывают на уязвимость к кибератакам, ведь сетевая зависимость делает его потенциальной мишенью для хакеров.

              Lockheed Martin отчиталась о рекордных поставках F-35 с двухлетней задержкой27.01.26, 22:13 • 7578 просмотров

              В конфликтах, как в Йемене, F-35 показал ограничения в ближнем бою, где маневренность уступает F-16. Кроме того, экологическое влияние – высокое потребление топлива – становится проблемой в эру зеленых технологий. Но Lockheed Martin работает над гибридными двигателями, пытаясь смягчить эти недостатки.

              Ранее глава управления программы F-35 рассказывал, что стоимость F-35A в 2023-2025 годах составляет в среднем 82,5 млн долларов. За палубную версию F-35C, которая размещается на авианосцах, ВМС США платят 102,1 млн долларов.

              Самый дорогой вариант истребителя пятого поколения - это F-35B. Он имеет короткий взлет и вертикальную посадку. Кроме США, такие самолеты пока есть только в Италии и Великобритании. Стоимость для Пентагона в среднем составляет 109 млн долларов.

              Интересные факты о самолете:

              • шлем пилота стоит 400 тыс. долларов и позволяет “видеть” сквозь самолет, словно рентген;
                • F-35 может нести ядерную бомбу B61, делая его стратегическим оружием;
                  • более 1000 единиц произведено, больше, чем любой другой стелс-истребитель.

                    Вертикальная посадка F-35

                    Павел Башинский

