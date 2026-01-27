Lockheed Martin отчиталась о рекордных поставках F-35 с двухлетней задержкой

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 9828 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 15724 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 15231 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 25109 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 18553 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 35447 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 21496 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16692 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 31841 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27326 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 36867 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 20680 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 19938 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный15:33 • 10632 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 13869 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 25116 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 20096 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 35454 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 37022 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 31844 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Саламаха Орест Игоревич
Дженнифер Лопес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 6008 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 6560 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 14000 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 20811 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 31192 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

Lockheed Martin отчиталась о рекордных поставках F-35 с двухлетней задержкой

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Lockheed Martin передала рекордный 191 истребитель F-35 за прошлый год, но почти половина из них должна была быть поставлена два года назад. Задержки связаны с проблемами программного обеспечения и модернизацией систем.

Lockheed Martin отчиталась о рекордных поставках F-35 с двухлетней задержкой
Фото: Bloomberg

Компания Lockheed Martin по итогам прошлого года передала заказчикам рекордное количество истребителей F-35, однако значительная часть самолетов поступила со значительным опозданием. Согласно данным Пентагона, почти половина поставленных единиц техники должна была быть передана вооруженным силам еще два года назад. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Агентство по управлению оборонными контрактами (DCMA) сообщило, что из 191 истребителя, принятого США в прошлом году, только 98 единиц соответствовали контрактам на 2025 год. Остальные 93 самолета – это поставки, которые должны были состояться в предыдущие периоды. Lockheed Martin ранее заявляла о превышении рекорда 2021 года, когда было отгружено 142 самолета, однако не уточняла детали относительно временных рамок выполнения обязательств.

Германия планирует заказать у США 15 истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд евро21.10.25, 07:18 • 4200 просмотров

Задержки были вызваны приостановкой программы приемки самолетов из-за неполного обновления аппаратного и программного обеспечения. В частности, в 2023 году Пентагон заблокировал поставки почти на год, ожидая прогресса в модернизации систем, критически важных для боеспособности истребителей.

Проблемы с программным обеспечением TR-3

Несмотря на заявления производителя о предоставлении самого современного программного обеспечения после завершения этапа TR-3, в DCMA отмечают, что по состоянию на 8 января не все требования системного уровня были выполнены. В настоящее время неизвестно, имеют ли поставленные самолеты полностью совместимое и функциональное программное обеспечение этой версии.

Польша подписала соглашение о модернизации своих истребителей F-16 на сумму 3,8 млрд долл. - Bloomberg13.08.25, 16:37 • 3217 просмотров

Эта модернизация необходима для того, чтобы истребители могли использовать новое оборудование кабины пилотов, нести более точное вооружение и эффективнее собирать разведданные. Ожидается, что обновление позволит увеличить вычислительную мощность самолета в 37 раз, а объем памяти – в 20 раз.

Политическое давление и производственные планы на будущее

Деятельность ведущих оборонных подрядчиков сейчас находится под усиленным надзором со стороны администрации Дональда Трампа. Президент и госсекретарь Пит Хегсет неоднократно критиковали финансовую политику компаний по выкупу акций и указывали на необходимость повышения эффективности производства вооружения.

На 2026 год контрактное требование предусматривает поставку 128 самолетов, хотя окончательные обязательства еще находятся на стадии определения. Хотя Lockheed Martin продемонстрировала прогресс в ускорении сборки техники, агентство DCMA отмечает наличие дефицита запчастей, что продолжает вызывать задержки в производственных процессах. 

Lockheed Martin обвиняют в некачественном обслуживании истребителей F-3523.12.25, 22:07 • 4259 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Пентагон
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты