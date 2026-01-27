Lockheed Martin отчиталась о рекордных поставках F-35 с двухлетней задержкой

Фото: Bloomberg

Компания Lockheed Martin по итогам прошлого года передала заказчикам рекордное количество истребителей F-35, однако значительная часть самолетов поступила со значительным опозданием. Согласно данным Пентагона, почти половина поставленных единиц техники должна была быть передана вооруженным силам еще два года назад. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Агентство по управлению оборонными контрактами (DCMA) сообщило, что из 191 истребителя, принятого США в прошлом году, только 98 единиц соответствовали контрактам на 2025 год. Остальные 93 самолета – это поставки, которые должны были состояться в предыдущие периоды. Lockheed Martin ранее заявляла о превышении рекорда 2021 года, когда было отгружено 142 самолета, однако не уточняла детали относительно временных рамок выполнения обязательств.

Задержки были вызваны приостановкой программы приемки самолетов из-за неполного обновления аппаратного и программного обеспечения. В частности, в 2023 году Пентагон заблокировал поставки почти на год, ожидая прогресса в модернизации систем, критически важных для боеспособности истребителей.

Проблемы с программным обеспечением TR-3

Несмотря на заявления производителя о предоставлении самого современного программного обеспечения после завершения этапа TR-3, в DCMA отмечают, что по состоянию на 8 января не все требования системного уровня были выполнены. В настоящее время неизвестно, имеют ли поставленные самолеты полностью совместимое и функциональное программное обеспечение этой версии.

Эта модернизация необходима для того, чтобы истребители могли использовать новое оборудование кабины пилотов, нести более точное вооружение и эффективнее собирать разведданные. Ожидается, что обновление позволит увеличить вычислительную мощность самолета в 37 раз, а объем памяти – в 20 раз.

Политическое давление и производственные планы на будущее

Деятельность ведущих оборонных подрядчиков сейчас находится под усиленным надзором со стороны администрации Дональда Трампа. Президент и госсекретарь Пит Хегсет неоднократно критиковали финансовую политику компаний по выкупу акций и указывали на необходимость повышения эффективности производства вооружения.

На 2026 год контрактное требование предусматривает поставку 128 самолетов, хотя окончательные обязательства еще находятся на стадии определения. Хотя Lockheed Martin продемонстрировала прогресс в ускорении сборки техники, агентство DCMA отмечает наличие дефицита запчастей, что продолжает вызывать задержки в производственных процессах.

