15:52 • 8998 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 13889 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 19789 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 28932 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 23184 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 28530 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16759 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17462 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22969 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38471 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Forbes
9К720 Искандер

Lockheed Martin обвиняют в некачественном обслуживании истребителей F-35

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Готовность к полетам истребителей F-35 в 2024 году составляла всего 50% из-за плохого обслуживания Lockheed Martin и отсутствия контроля Пентагона. Несмотря на это, Пентагон выплатил компании 1,7 млрд долларов без штрафов, а ВВС США сократили заказ F-35 на 2026 год из-за роста расходов.

Lockheed Martin обвиняют в некачественном обслуживании истребителей F-35

Современнейшие истребители США F-35 в 2024 году были готовы к полетам лишь в 50% случаев. Согласно отчету Генинспектора Минобороны США, причиной стало плохое обслуживание корпорацией Lockheed Martin и отсутствие контроля со стороны Пентагона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что самолеты не соответствовали требованиям, Пентагон выплатил Lockheed 1,7 млрд долларов без каких-либо штрафов. Программа стоимостью 2 трлн долларов годами страдает от проблем с двигателями и задержек поставок.

В начале года Lockheed создала "план устранения первопричины проблем с доступностью F-35", который включал приобретение дополнительных запасных частей и улучшение "практик технического обслуживания" 

– заявил представитель компании, добавив, что новый контракт стимулирует улучшение готовности флота.

Из-за роста расходов ВВС США вдвое сократили заказ F-35 на 2026 год. Министр обороны Пит Хегсет и президент Дональд Трамп усилили давление на подрядчиков, требуя инвестиций в инновации вместо бонусов руководителям.

Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности19.12.25, 16:53 • 39464 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп