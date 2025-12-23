Lockheed Martin обвиняют в некачественном обслуживании истребителей F-35

Современнейшие истребители США F-35 в 2024 году были готовы к полетам лишь в 50% случаев. Согласно отчету Генинспектора Минобороны США, причиной стало плохое обслуживание корпорацией Lockheed Martin и отсутствие контроля со стороны Пентагона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Несмотря на то, что самолеты не соответствовали требованиям, Пентагон выплатил Lockheed 1,7 млрд долларов без каких-либо штрафов. Программа стоимостью 2 трлн долларов годами страдает от проблем с двигателями и задержек поставок.

В начале года Lockheed создала "план устранения первопричины проблем с доступностью F-35", который включал приобретение дополнительных запасных частей и улучшение "практик технического обслуживания"