Lockheed Martin обвиняют в некачественном обслуживании истребителей F-35
Киев • УНН
Готовность к полетам истребителей F-35 в 2024 году составляла всего 50% из-за плохого обслуживания Lockheed Martin и отсутствия контроля Пентагона. Несмотря на это, Пентагон выплатил компании 1,7 млрд долларов без штрафов, а ВВС США сократили заказ F-35 на 2026 год из-за роста расходов.
Современнейшие истребители США F-35 в 2024 году были готовы к полетам лишь в 50% случаев. Согласно отчету Генинспектора Минобороны США, причиной стало плохое обслуживание корпорацией Lockheed Martin и отсутствие контроля со стороны Пентагона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Несмотря на то, что самолеты не соответствовали требованиям, Пентагон выплатил Lockheed 1,7 млрд долларов без каких-либо штрафов. Программа стоимостью 2 трлн долларов годами страдает от проблем с двигателями и задержек поставок.
В начале года Lockheed создала "план устранения первопричины проблем с доступностью F-35", который включал приобретение дополнительных запасных частей и улучшение "практик технического обслуживания"
Из-за роста расходов ВВС США вдвое сократили заказ F-35 на 2026 год. Министр обороны Пит Хегсет и президент Дональд Трамп усилили давление на подрядчиков, требуя инвестиций в инновации вместо бонусов руководителям.
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности19.12.25, 16:53 • 39464 просмотра