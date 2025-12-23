$42.150.10
Lockheed Martin звинувачують у неякісному обслуговуванні винищувачів F-35

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Готовність до польотів винищувачів F-35 у 2024 році становила лише 50% через погане обслуговування Lockheed Martin та відсутність контролю Пентагону. Попри це, Пентагон виплатив компанії 1,7 млрд доларів без штрафів, а ВПС США скоротили замовлення F-35 на 2026 рік через зростання витрат.

Lockheed Martin звинувачують у неякісному обслуговуванні винищувачів F-35

Найсучасніші винищувачі США F-35 у 2024 році були готові до польотів лише у 50% випадків. Згідно зі звітом Генінспектора Міноборони США, причиною стало погане обслуговування корпорацією Lockheed Martin та відсутність контролю з боку Пентагону. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри те, що літаки не відповідали вимогам, Пентагон виплатив Lockheed 1,7 млрд доларів без жодних штрафів. Програма вартістю 2 трлн доларів роками страждає від проблем із двигунами та затримок постачань.

На початку року Lockheed створила "план усунення першопричини проблем з доступністю F-35", який включав придбання додаткових запасних частин та покращення "практик технічного обслуговування" 

– заявив речник компанії, додавши, що новий контракт стимулює покращення готовності флоту.

Через зростання витрат Повітряні сили США вдвічі скоротили замовлення F-35 на 2026 рік. Міністр оборони Піт Хегсет та президент Дональд Трамп посилили тиск на підрядників, вимагаючи інвестицій у інновації замість бонусів керівникам.

Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці19.12.25, 16:53 • 39465 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Повітряні сили США
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Міністерство оборони США
Bloomberg
Дональд Трамп