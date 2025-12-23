Lockheed Martin звинувачують у неякісному обслуговуванні винищувачів F-35

Найсучасніші винищувачі США F-35 у 2024 році були готові до польотів лише у 50% випадків. Згідно зі звітом Генінспектора Міноборони США, причиною стало погане обслуговування корпорацією Lockheed Martin та відсутність контролю з боку Пентагону. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Попри те, що літаки не відповідали вимогам, Пентагон виплатив Lockheed 1,7 млрд доларів без жодних штрафів. Програма вартістю 2 трлн доларів роками страждає від проблем із двигунами та затримок постачань.

На початку року Lockheed створила "план усунення першопричини проблем з доступністю F-35", який включав придбання додаткових запасних частин та покращення "практик технічного обслуговування"