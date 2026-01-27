Lockheed Martin відзвітувала про рекордні поставки F-35 із дворічною затримкою

Фото: Bloomberg

Компанія Lockheed Martin за підсумками минулого року передала замовникам рекордну кількість винищувачів F-35, проте значна частина літаків надійшла із суттєвим запізненням. Згідно з даними Пентагону, майже половина поставлених одиниць техніки мала бути передана збройним силам ще два роки тому. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Агентство з управління оборонними контрактами (DCMA) повідомило, що зі 191 винищувача, прийнятого США минулого року, лише 98 одиниць відповідали контрактам на 2025 рік. Решта 93 літаки – це поставки, які мали відбутися у попередні періоди. Lockheed Martin раніше заявляла про перевищення рекорду 2021 року, коли було відвантажено 142 літаки, проте не уточнювала деталі щодо часових рамок виконання зобов’язань.

Німеччина планує замовити у США 15 винищувачів F-35 на суму 2,5 млрд євро

Затримки були викликані призупиненням програми приймання літаків через неповне оновлення апаратного та програмного забезпечення. Зокрема, у 2023 році Пентагон заблокував поставки майже на рік, очікуючи на прогрес у модернізації систем, що є критично важливими для боєздатності винищувачів.

Проблеми з програмним забезпеченням TR-3

Попри заяви виробника про надання найсучаснішого програмного забезпечення після завершення етапу TR-3, у DCMA зазначають, що станом на 8 січня не всі вимоги системного рівня були виконані. Наразі невідомо, чи мають поставлені літаки повністю сумісне та функціональне програмне забезпечення цієї версії.

Польща підписала угоду щодо модернізацію своїх винищувачів F-16 на суму 3,8 млрд дол - Bloomberg

Ця модернізація необхідна для того, щоб винищувачі могли використовувати нове обладнання кабіни пілотів, нести точніше озброєння та ефективніше збирати розвіддані. Очікується, що оновлення дозволить збільшити обчислювальну потужність літака у 37 разів, а обсяг пам’яті – у 20 разів.

Політичний тиск та виробничі плани на майбутнє

Діяльність провідних оборонних підрядників зараз перебуває під посиленим наглядом з боку адміністрації Дональда Трампа. Президент та держсекретар Піт Хегсет неодноразово критикували фінансову політику компаній щодо викупу акцій та вказували на необхідність підвищення ефективності виробництва озброєння.

На 2026 рік контрактна вимога передбачає поставку 128 літаків, хоча остаточні зобов’язання ще перебувають на стадії визначення. Хоча Lockheed Martin продемонструвала прогрес у пришвидшенні складання техніки, агентство DCMA наголошує на наявності дефіциту запчастин, що продовжує спричиняти затримки у виробничих процесах.

Lockheed Martin звинувачують у неякісному обслуговуванні винищувачів F-35