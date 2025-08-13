$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 36 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 2596 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 11511 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 17008 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25251 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 48301 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 28977 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 49040 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 26153 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 58657 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Польща підписала угоду щодо модернізацію своїх винищувачів F-16 на суму 3,8 млрд дол - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Польща підписала угоду на 3,8 мільярда доларів зі США для модернізації 48 винищувачів F-16. Це підвищить сумісність літаків з НАТО та посилить стримування потенційної агресії.

Польща підписала угоду щодо модернізацію своїх винищувачів F-16 на суму 3,8 млрд дол - Bloomberg

Польща підписала угоду на 3,8 мільярда доларів на модернізацію свого існуючого парку винищувачів F-16 для кращого стримування потенційної російської агресії. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з угодою, підписаною в середу зі США, нинішній парк Польщі з 48 військових літаків американського виробництва пройде значну модернізацію для підвищення їхньої сумісності з НАТО, пояснив міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Ми робимо крок вперед. Ми витрачатимемо все більше і більше протягом наступних десятиліть

- сказав він під час перебування у північно-західному польському місті Бидгощ.

Польща, член передової східного флангу Альянсу, межує з росією та союзником москви білоруссю. Після повномасштабного вторгнення президента росії володимира путіна до України Польща розпочала кампанію з переозброєння, яка зробила її одним з найбільших держав НАТО, яка витрачає на оборону майже 5% від економічного результату.

За останні роки країна здійснила значні закупівлі військової техніки у США та Південної Кореї. У 2020 році Польща замовила у Lockheed Martin Corp 32 винищувачі F-35 за контрактом на суму 4,6 мільярда доларів, щоб замінити старе обладнання радянських часів. Поставки винищувачів-невидимок розпочнуться у 2026 році та будуть завершені через чотири роки.

Польща також планує придбати підводні човни та вже замовила будівництво трьох фрегатів для кращого захисту своїх морських інтересів.

Доповнення

Нідерланди відправили в Україну останній обіцяний винищувач F-16. Українські пілоти проходять навчання в Румунії, куди Нідерланди передали 18 літаків.

