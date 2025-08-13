Польща підписала угоду щодо модернізацію своїх винищувачів F-16 на суму 3,8 млрд дол - Bloomberg

Польща підписала угоду на 3,8 мільярда доларів на модернізацію свого існуючого парку винищувачів F-16 для кращого стримування потенційної російської агресії. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з угодою, підписаною в середу зі США, нинішній парк Польщі з 48 військових літаків американського виробництва пройде значну модернізацію для підвищення їхньої сумісності з НАТО, пояснив міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Ми робимо крок вперед. Ми витрачатимемо все більше і більше протягом наступних десятиліть - сказав він під час перебування у північно-західному польському місті Бидгощ.

Польща, член передової східного флангу Альянсу, межує з росією та союзником москви білоруссю. Після повномасштабного вторгнення президента росії володимира путіна до України Польща розпочала кампанію з переозброєння, яка зробила її одним з найбільших держав НАТО, яка витрачає на оборону майже 5% від економічного результату.

За останні роки країна здійснила значні закупівлі військової техніки у США та Південної Кореї. У 2020 році Польща замовила у Lockheed Martin Corp 32 винищувачі F-35 за контрактом на суму 4,6 мільярда доларів, щоб замінити старе обладнання радянських часів. Поставки винищувачів-невидимок розпочнуться у 2026 році та будуть завершені через чотири роки.

Польща також планує придбати підводні човни та вже замовила будівництво трьох фрегатів для кращого захисту своїх морських інтересів.

Доповнення

Нідерланди відправили в Україну останній обіцяний винищувач F-16. Українські пілоти проходять навчання в Румунії, куди Нідерланди передали 18 літаків.