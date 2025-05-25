Останній нідерландський F-16 вилетить до України: всі обіцяні винищувачі вже в дорозі
Київ • УНН
Нідерланди відправили в Україну останній обіцяний винищувач F-16. Українські пілоти проходять навчання в Румунії, куди Нідерланди передали 18 літаків.
Нідерланди відправили останні винищувачі F-16 до України, завершивши передачу всіх 24 обіцяних літаків. Перші голландські F-16 прибули в Україну ще минулого року. Українські пілоти зараз проходять підготовку в Румунії, куди Нідерланди також передали 18 винищувачів для навчального центру. Про це повідомляє УНН із посиланням на Hartvannederland.
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Нідерланди відправлять свій останній винищувач F-16 до України в понеділок
Це означає, що всі 24 обіцяні голландські F-16 вже будуть в Україні. У жовтні 2024 року спостерігачі за літаками зібралися у Вонкелі, щоб попрощатися з F-16.
Додамо
Перші голландські F-16 потрапили до України минулого року. Данія, Бельгія, Франція та Норвегія також пообіцяли Києву передати літаки. Наразі українські пілоти проходять підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 на румунській авіабазі Фетешть. Нідерланди також передали Румунії вісімнадцять винищувачів F-16 для цього навчання.
Нагадаємо
Україна вже втратила два F-16 у війні з росією. Винищувач F-16, яким керував 26-річний Павло Іванов, ймовірно був збитий російською ракетою. "Дружній вогонь" в цій ситуації виключений. За словами експерта, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО.