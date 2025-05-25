Последний нидерландский F-16 вылетит в Украину: все обещанные истребители уже в пути

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 103976 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 97159 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 137463 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 190413 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 133758 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 89119 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 92603 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 71619 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 55212 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 53937 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.7м/с
71%
746мм
Популярные новости

Последнее воскресенье весны: какой будет погода

25 мая, 04:07 • 12665 просмотра

Российский обстрел Хмельницкой области: четверо погибших и пятеро раненых – ОВА

25 мая, 04:19 • 31478 просмотра

ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов за сутки: потери врага на 25 мая

25 мая, 05:16 • 7770 просмотра

Киевщина: уже 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей (фото и видео последствий атаки рф)

25 мая, 05:38 • 16668 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

10:11 • 32554 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 137442 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 190390 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 226499 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 319058 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 399983 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Башар Асад

Борис Джонсон

Борис Писториус

Виталий Кличко

Актуальные места

Киев

Киевская область

Сумская область

Херсонская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

10:11 • 33261 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 103966 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 35198 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 34438 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 40160 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Туполев Ту-22М

Шахед-136

Кх-59

Последний нидерландский F-16 вылетит в Украину: все обещанные истребители уже в пути

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Нидерланды отправили в Украину последний обещанный истребитель F-16. Украинские пилоты проходят обучение в Румынии, куда Нидерланды передали 18 самолетов.

Последний нидерландский F-16 вылетит в Украину: все обещанные истребители уже в пути

Нидерланды отправили последние истребители F-16 в Украину, завершив передачу всех 24 обещанных самолетов. Первые голландские F-16 прибыли в Украину еще в прошлом году. Украинские пилоты сейчас проходят подготовку в Румынии, куда Нидерланды также передали 18 истребителей для учебного центра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hartvannederland.

Детали

Нидерланды отправят свой последний истребитель F-16 в Украину в понедельник

- заявил министр обороны Рубен Брекельманс в воскресенье в телевизионной программе WNL op Zondag.

Это означает, что все 24 обещанных голландских F-16 уже будут в Украине. В октябре 2024 года наблюдатели за самолетами собрались в Вонкеле, чтобы попрощаться с F-16.

Добавим

Первые голландские F-16 попали в Украину в прошлом году. Дания, Бельгия, Франция и Норвегия также пообещали Киеву передать самолеты. Сейчас украинские пилоты проходят подготовку в Европейском учебном центре F-16 на румынской авиабазе Фетешть. Нидерланды также передали Румынии восемнадцать истребителей F-16 для этого обучения.

Напомним

Украина уже потеряла два F-16 в войне с россией. Истребитель F-16, которым управлял 26-летний Павел Иванов, вероятно был сбит российской ракетой. "Дружественный огонь" в этой ситуации исключен. По словам эксперта, в той зоне, где выполнял задание Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаНовости Мира
Ракетная система С-400
Дания
Франция
Бельгия
Норвегия
Нидерланды
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,527.00
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,516.98