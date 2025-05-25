Последний нидерландский F-16 вылетит в Украину: все обещанные истребители уже в пути

Нидерланды отправили последние истребители F-16 в Украину, завершив передачу всех 24 обещанных самолетов. Первые голландские F-16 прибыли в Украину еще в прошлом году. Украинские пилоты сейчас проходят подготовку в Румынии, куда Нидерланды также передали 18 истребителей для учебного центра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hartvannederland.

Детали

Нидерланды отправят свой последний истребитель F-16 в Украину в понедельник - заявил министр обороны Рубен Брекельманс в воскресенье в телевизионной программе WNL op Zondag.

Это означает, что все 24 обещанных голландских F-16 уже будут в Украине. В октябре 2024 года наблюдатели за самолетами собрались в Вонкеле, чтобы попрощаться с F-16.

Добавим

Первые голландские F-16 попали в Украину в прошлом году. Дания, Бельгия, Франция и Норвегия также пообещали Киеву передать самолеты. Сейчас украинские пилоты проходят подготовку в Европейском учебном центре F-16 на румынской авиабазе Фетешть. Нидерланды также передали Румынии восемнадцать истребителей F-16 для этого обучения.

Напомним

Украина уже потеряла два F-16 в войне с россией. Истребитель F-16, которым управлял 26-летний Павел Иванов, вероятно был сбит российской ракетой. "Дружественный огонь" в этой ситуации исключен. По словам эксперта, в той зоне, где выполнял задание Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.