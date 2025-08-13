$41.430.02
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 16483 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 24818 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 47566 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 28649 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 48545 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 58308 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33791 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 72835 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84065 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польша подписала соглашение о модернизации своих истребителей F-16 на сумму 3,8 млрд долл. - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Польша подписала соглашение на 3,8 миллиарда долларов с США для модернизации 48 истребителей F-16. Это повысит совместимость самолетов с НАТО и усилит сдерживание потенциальной агрессии.

Польша подписала соглашение о модернизации своих истребителей F-16 на сумму 3,8 млрд долл. - Bloomberg

Польша подписала соглашение на 3,8 миллиарда долларов на модернизацию своего существующего парка истребителей F-16 для лучшего сдерживания потенциальной российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно соглашению, подписанному в среду с США, нынешний парк Польши из 48 военных самолетов американского производства пройдет значительную модернизацию для повышения их совместимости с НАТО, пояснил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Мы делаем шаг вперед. Мы будем тратить все больше и больше в течение следующих десятилетий

- сказал он во время пребывания в северо-западном польском городе Быдгощ.

Польша, член передового восточного фланга Альянса, граничит с Россией и союзником Москвы Беларусью. После полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина в Украину Польша начала кампанию по перевооружению, которая сделала ее одним из крупнейших государств НАТО, тратящим на оборону почти 5% от экономического результата.

За последние годы страна осуществила значительные закупки военной техники у США и Южной Кореи. В 2020 году Польша заказала у Lockheed Martin Corp 32 истребителя F-35 по контракту на сумму 4,6 миллиарда долларов, чтобы заменить старое оборудование советских времен. Поставки истребителей-невидимок начнутся в 2026 году и будут завершены через четыре года.

Польша также планирует приобрести подводные лодки и уже заказала строительство трех фрегатов для лучшей защиты своих морских интересов.

Дополнение

Нидерланды отправили в Украину последний обещанный истребитель F-16. Украинские пилоты проходят обучение в Румынии, куда Нидерланды передали 18 самолетов.

Павел Зинченко

