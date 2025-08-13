Польша подписала соглашение о модернизации своих истребителей F-16 на сумму 3,8 млрд долл. - Bloomberg
Киев • УНН
Польша подписала соглашение на 3,8 миллиарда долларов с США для модернизации 48 истребителей F-16. Это повысит совместимость самолетов с НАТО и усилит сдерживание потенциальной агрессии.
Детали
Согласно соглашению, подписанному в среду с США, нынешний парк Польши из 48 военных самолетов американского производства пройдет значительную модернизацию для повышения их совместимости с НАТО, пояснил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Мы делаем шаг вперед. Мы будем тратить все больше и больше в течение следующих десятилетий
Польша, член передового восточного фланга Альянса, граничит с Россией и союзником Москвы Беларусью. После полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина в Украину Польша начала кампанию по перевооружению, которая сделала ее одним из крупнейших государств НАТО, тратящим на оборону почти 5% от экономического результата.
За последние годы страна осуществила значительные закупки военной техники у США и Южной Кореи. В 2020 году Польша заказала у Lockheed Martin Corp 32 истребителя F-35 по контракту на сумму 4,6 миллиарда долларов, чтобы заменить старое оборудование советских времен. Поставки истребителей-невидимок начнутся в 2026 году и будут завершены через четыре года.
Польша также планирует приобрести подводные лодки и уже заказала строительство трех фрегатов для лучшей защиты своих морских интересов.
Дополнение
Нидерланды отправили в Украину последний обещанный истребитель F-16. Украинские пилоты проходят обучение в Румынии, куда Нидерланды передали 18 самолетов.