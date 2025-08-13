Польша подписала соглашение о модернизации своих истребителей F-16 на сумму 3,8 млрд долл. - Bloomberg

Польша подписала соглашение на 3,8 миллиарда долларов на модернизацию своего существующего парка истребителей F-16 для лучшего сдерживания потенциальной российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно соглашению, подписанному в среду с США, нынешний парк Польши из 48 военных самолетов американского производства пройдет значительную модернизацию для повышения их совместимости с НАТО, пояснил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Мы делаем шаг вперед. Мы будем тратить все больше и больше в течение следующих десятилетий - сказал он во время пребывания в северо-западном польском городе Быдгощ.

Польша, член передового восточного фланга Альянса, граничит с Россией и союзником Москвы Беларусью. После полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина в Украину Польша начала кампанию по перевооружению, которая сделала ее одним из крупнейших государств НАТО, тратящим на оборону почти 5% от экономического результата.

За последние годы страна осуществила значительные закупки военной техники у США и Южной Кореи. В 2020 году Польша заказала у Lockheed Martin Corp 32 истребителя F-35 по контракту на сумму 4,6 миллиарда долларов, чтобы заменить старое оборудование советских времен. Поставки истребителей-невидимок начнутся в 2026 году и будут завершены через четыре года.

Польша также планирует приобрести подводные лодки и уже заказала строительство трех фрегатов для лучшей защиты своих морских интересов.

Дополнение

Нидерланды отправили в Украину последний обещанный истребитель F-16. Украинские пилоты проходят обучение в Румынии, куда Нидерланды передали 18 самолетов.