Германия планирует заказать у США 15 истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд евро

$41.730.10
48.760.24
ukenru
05:00 • 1552 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 20478 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 42439 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 35969 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 45012 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 80413 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33067 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32659 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12658 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 27361 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.5м/с
90%
751мм
Популярные новости
В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)Photo20 октября, 20:14 • 2970 просмотра
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 6752 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 8946 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo23:40 • 5754 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу01:14 • 11470 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 23431 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 80413 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 51726 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 122427 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 88447 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Борис Писториус
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 15357 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 71907 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 67175 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 86913 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 84245 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

Германия планирует заказать у США 15 истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд евро

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен заказать 15 истребителей F-35A на 2,5 млрд евро. Это дополнит уже заказанные 35 самолетов, которые начнут поступать в 2027 году.

Германия планирует заказать у США 15 истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд евро

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует заказать еще 15 американских истребителей F-35A на сумму около 2,5 млрд евро, о чем говорится в секретных документах министерства для бюджетного комитета Бундестага. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что министр обороны ФРГ Борис Писториус на фоне войны россии против Украины намерен заказать еще 15 истребителей F-35A американского производства.

Соответствующий пункт под названием "Дополнительная закупка самолетов типа F-35A" включен в секретные документы министерства обороны, направленные в бюджетный комитет Бундестага

Согласно документам, на новую партию самолетов компании Lockheed Martin необходимо около 2,5 млрд евро.

Речь идет о боевых самолетах, способных, в частности, нести ядерное оружие. Бундесвер уже заказал 35 таких истребителей, первые из которых должны поступить в 2027 году.

Альянс существенно усилил свои планы по обороне и сдерживанию из-за российской угрозы, и ключевым элементом новой концепции считается превосходство в воздухе

- пишет журналист Маттиас Гебауэр, ссылаясь на источники в сфере безопасности.

Информацию о закупке также подтверждает Reuters, отмечая, что самолеты F-35 должны заменить устаревшие Tornado и обеспечить участие Германии в натовской системе "ядерного обмена", которая предусматривает возможность доставки американского ядерного оружия, размещенного в стране.

Как пишет DW, в то же время запланированная масштабная закупка у США может осложнить отношения между Германией и Францией, усилив сомнения относительно жизнеспособности совместного франко-немецкого проекта FCAS по созданию истребителя нового поколения.

Напомним

Федеральное управление гражданской защиты Германии (BBK) обновило руководство, признав войну реальной угрозой. Рекомендации включают запасы продуктов на 3-10 дней и советы по дезинформации.

Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира20.10.25, 00:32 • 7808 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Бундестаг
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Борис Писториус
Франция
Германия
Соединённые Штаты
Украина