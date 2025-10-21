Германия планирует заказать у США 15 истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд евро
Киев • УНН
Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен заказать 15 истребителей F-35A на 2,5 млрд евро. Это дополнит уже заказанные 35 самолетов, которые начнут поступать в 2027 году.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует заказать еще 15 американских истребителей F-35A на сумму около 2,5 млрд евро, о чем говорится в секретных документах министерства для бюджетного комитета Бундестага. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.
Детали
Отмечается, что министр обороны ФРГ Борис Писториус на фоне войны россии против Украины намерен заказать еще 15 истребителей F-35A американского производства.
Соответствующий пункт под названием "Дополнительная закупка самолетов типа F-35A" включен в секретные документы министерства обороны, направленные в бюджетный комитет Бундестага
Согласно документам, на новую партию самолетов компании Lockheed Martin необходимо около 2,5 млрд евро.
Речь идет о боевых самолетах, способных, в частности, нести ядерное оружие. Бундесвер уже заказал 35 таких истребителей, первые из которых должны поступить в 2027 году.
Альянс существенно усилил свои планы по обороне и сдерживанию из-за российской угрозы, и ключевым элементом новой концепции считается превосходство в воздухе
Информацию о закупке также подтверждает Reuters, отмечая, что самолеты F-35 должны заменить устаревшие Tornado и обеспечить участие Германии в натовской системе "ядерного обмена", которая предусматривает возможность доставки американского ядерного оружия, размещенного в стране.
Как пишет DW, в то же время запланированная масштабная закупка у США может осложнить отношения между Германией и Францией, усилив сомнения относительно жизнеспособности совместного франко-немецкого проекта FCAS по созданию истребителя нового поколения.
Напомним
Федеральное управление гражданской защиты Германии (BBK) обновило руководство, признав войну реальной угрозой. Рекомендации включают запасы продуктов на 3-10 дней и советы по дезинформации.
Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира20.10.25, 00:32 • 7808 просмотров