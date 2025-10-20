Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира
Киев • УНН
Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны готовиться к войне, чтобы обеспечить мир и безопасность на континенте. Он подчеркнул необходимость изменения мышления и готовности к новым вызовам, отметив, что поддержка Украины в Швеции чрезвычайно высока.
Подробности
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что Европа должна изменить мышление и быть готовой к новым вызовам. По его словам, только тщательная подготовка и решительные действия способны гарантировать стабильность.
Мы должны быть готовы к возможной войне – как морально, так и в военном отношении
Йонсон подчеркнул, что поддержка Украины в Швеции чрезвычайно высока – более 90% населения поддерживает оказание военной помощи и усиление обороноспособности.
Он также отметил, что страны ЕС должны действовать совместно, чтобы сдерживать агрессора и гарантировать безопасность региона.
Мир – это не дар, это то, что мы должны защищать каждый день
Швеция поддерживает поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk, которые, по словам Йонсона, могут существенно увеличить дальнобойный потенциал Киева.
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL, которая позволяет поставки американского оружия Украине. Сначала было шесть стран, но после встречи с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем их количество возросло до 17.
