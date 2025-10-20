Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира

Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп

Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп

Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп

Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп 19 октября, 15:10 • 13642 просмотра