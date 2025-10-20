$41.640.00
Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны готовиться к войне, чтобы обеспечить мир и безопасность на континенте. Он подчеркнул необходимость изменения мышления и готовности к новым вызовам, отметив, что поддержка Украины в Швеции чрезвычайно высока.

Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны готовиться к войне, чтобы обеспечить мир и безопасность на континенте. Об этом информирует издание RND, передает УНН.

Подробности

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что Европа должна изменить мышление и быть готовой к новым вызовам. По его словам, только тщательная подготовка и решительные действия способны гарантировать стабильность.

Мы должны быть готовы к возможной войне – как морально, так и в военном отношении

- заявил шведский министр.

Йонсон подчеркнул, что поддержка Украины в Швеции чрезвычайно высока – более 90% населения поддерживает оказание военной помощи и усиление обороноспособности.

Он также отметил, что страны ЕС должны действовать совместно, чтобы сдерживать агрессора и гарантировать безопасность региона.

Мир – это не дар, это то, что мы должны защищать каждый день

- подчеркнул он.

Швеция поддерживает поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk, которые, по словам Йонсона, могут существенно увеличить дальнобойный потенциал Киева.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL, которая позволяет поставки американского оружия Украине. Сначала было шесть стран, но после встречи с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем их количество возросло до 17.

