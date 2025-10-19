Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ

Военная поддержка Украины со стороны западных стран существенно сократилась. Соединенные Штаты, которые ранее были главным донором, не оказывали никакой помощи с момента инаугурации Дональда Трампа. Об этом информирует швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в начале года Европе еще удавалось частично компенсировать этот дефицит, однако есть категории вооружений, которые континент до сих пор не может поставлять - из-за нехватки технологий или производственных мощностей. Больше всего это касается реактивных систем залпового огня, артиллерийских снарядов и систем ПВО.

Летом обязательства Европы сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, со средних 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев года - пишет издание.

Несмотря на это, некоторые страны остаются среди ключевых партнеров Украины. В частности, Дания передала все имеющиеся артиллерийские системы и первой начала программу прямого сотрудничества с украинскими производителями - она заказывает оружие и технику непосредственно для нужд фронта.

Тем временем в рамках инициативы Purl, когда государства НАТО закупают американское вооружение для Украины, участие уже подтвердили 16 стран, среди которых Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада. Общая сумма закупок достигает 1,9 млрд евро.

Это не осталось незамеченным россией.

Франция, Испания и Италия более сдержанны в военном плане, поэтому реже становятся объектом российских провокаций. В то время как такие страны, как Дания, Польша, Великобритания или Германия недавно стали объектом таких действий, угроза в Париже, Риме или Мадриде остается преимущественно абстрактной - говорится в сообщении.

В то же время эксперты отмечают, что южные европейские государства, в отличие от Балтии, Чехии или Польши, имеют значительно большие запасы оружия и мощные оборонные отрасли, но пока не используют свой полный потенциал помощи. В Европе осознают, что ресурсы для поддержки Украины еще далеко не исчерпаны.

"Об этом свидетельствует взгляд на прошлые кризисы: несмотря на почти четыре года войны, ЕС выделил на борьбу с пандемией коронавируса и еврокризисом в разы больше средств, чем было выделено Украине до сих пор. Брюссель выделил около 810 миллиардов евро на фонд восстановления во время пандемии, а во время еврокризиса – 400 миллиардов. Помощь Украине на сегодня составляет лишь 215 миллиардов евро", – резюмирует издание.

Напомним

Правительство Дании выделило 1,1 миллиарда крон (примерно 150 миллионов евро) на поддержку Вооруженных Сил Украины. Средства пойдут на усиление боевых возможностей, в частности на морскую сферу, обслуживание танков, а также образование и обучение украинских военных.

ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины: о чем идет речь