Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ

$41.640.00
48.520.00
ukenru
21:14 • 6958 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 14625 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 22462 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 36695 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 29084 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 45289 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67650 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46476 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48729 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36678 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Популярные новости
Энергетики ввели новые графики отключений света в нескольких областях Украины18 октября, 14:48 • 4054 просмотра
В Киевском зоопарке семья капибар вернулась в зимнее жилище: где теперь можно увидеть животныхPhoto18 октября, 15:24 • 6462 просмотра
Обсуждение мирного плана по Газе: Вэнс и Виткофф на следующей неделе встретятся в Израиле18 октября, 15:47 • 3772 просмотра
Обещание Tomahawk Украине: президент США не сказал "нет" по ракетам дальнего действия - Зеленский18 октября, 16:12 • 5006 просмотра
Ремонт ЗАЭС: восстановление электроснабжения продлится около недели - Гросси18 октября, 17:41 • 7882 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 91858 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 114849 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 139591 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 104389 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 129166 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Виктор Ляшко
Наталья Калмыкова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Государственная граница Украины
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 24625 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 39189 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 44829 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 72706 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 119555 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Бильд
Вашингтон Пост

Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Военная поддержка Украины западными странами значительно сократилась, особенно со стороны США. Европа частично компенсировала дефицит, но объемы помощи летом уменьшились на 57%.

Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ

Военная поддержка Украины со стороны западных стран существенно сократилась. Соединенные Штаты, которые ранее были главным донором, не оказывали никакой помощи с момента инаугурации Дональда Трампа. Об этом информирует швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в начале года Европе еще удавалось частично компенсировать этот дефицит, однако есть категории вооружений, которые континент до сих пор не может поставлять - из-за нехватки технологий или производственных мощностей. Больше всего это касается реактивных систем залпового огня, артиллерийских снарядов и систем ПВО.

Летом обязательства Европы сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, со средних 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев года

- пишет издание.

Несмотря на это, некоторые страны остаются среди ключевых партнеров Украины. В частности, Дания передала все имеющиеся артиллерийские системы и первой начала программу прямого сотрудничества с украинскими производителями - она заказывает оружие и технику непосредственно для нужд фронта.

Тем временем в рамках инициативы Purl, когда государства НАТО закупают американское вооружение для Украины, участие уже подтвердили 16 стран, среди которых Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада. Общая сумма закупок достигает 1,9 млрд евро.

Это не осталось незамеченным россией.

Франция, Испания и Италия более сдержанны в военном плане, поэтому реже становятся объектом российских провокаций. В то время как такие страны, как Дания, Польша, Великобритания или Германия недавно стали объектом таких действий, угроза в Париже, Риме или Мадриде остается преимущественно абстрактной

- говорится в сообщении.

В то же время эксперты отмечают, что южные европейские государства, в отличие от Балтии, Чехии или Польши, имеют значительно большие запасы оружия и мощные оборонные отрасли, но пока не используют свой полный потенциал помощи. В Европе осознают, что ресурсы для поддержки Украины еще далеко не исчерпаны.

"Об этом свидетельствует взгляд на прошлые кризисы: несмотря на почти четыре года войны, ЕС выделил на борьбу с пандемией коронавируса и еврокризисом в разы больше средств, чем было выделено Украине до сих пор. Брюссель выделил около 810 миллиардов евро на фонд восстановления во время пандемии, а во время еврокризиса – 400 миллиардов. Помощь Украине на сегодня составляет лишь 215 миллиардов евро", – резюмирует издание.

Напомним

Правительство Дании выделило 1,1 миллиарда крон (примерно 150 миллионов евро) на поддержку Вооруженных Сил Украины. Средства пойдут на усиление боевых возможностей, в частности на морскую сферу, обслуживание танков, а также образование и обучение украинских военных.

Вита Зеленецкая

