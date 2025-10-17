ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины: о чем идет речь

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по Европейской программе оборонной промышленности (European Defence Industry Programme, EDIP) на 1,5 млрд евро, которая, в том числе, направлена на поддержку сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Украиной и украинскими компаниями, и предусматривает 300 млн евро на инструмент поддержки Украины Ukraine Support Instrument, сообщили в евроинституции 16 октября, пишет УНН.

"Председательствующая сторона Совета ЕС и переговорщики из Европейского парламента достигли предварительного соглашения по Европейской программе оборонной промышленности (European Defence Industry Programme, EDIP) – целевой программе финансирования обороны стоимостью 1,5 млрд евро на период 2025–2027 годов", - говорится в сообщении.

EDIP, как указано, направлена на повышение обороноспособности ЕС за счет повышения конкурентоспособности и оперативности Европейской промышленной базы оборонных технологий (European Defence Technology Industrial Base, EDTIB).

"Она также направлена на поддержку сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Украиной и украинскими компаниями через специальный инструмент поддержки Украины (Ukraine Support Instrument) с целью его будущей интеграции в EDTIB", - сообщили в Совете ЕС.

Кроме того, как отмечается, EDIP создает первый в истории механизм обеспечения безопасности поставок оборонной продукции на всей территории ЕС, а также правовой инструментарий для содействия долгосрочному сотрудничеству в области вооружений между государствами-членами (Structure for European Armament Programme).

Программа EDIP, как указал вице-премьер-министр и министр обороны председательствующей в Совете ЕС Дании Троельс Лунд Поульсен, "углубит наше партнерство с Украиной, приблизив ее оборонную промышленность к нашей, что будет выгодно и Европе, и Украине".

Предварительное соглашение, достигнутое 16 октября, как сообщается, "подтверждает бюджет, предложенный Европейской комиссией для EDIP, а именно 1,5 млрд евро в виде грантов.

"Из общего бюджета 300 млн евро будет выделено на инструмент поддержки Украины (Ukraine Support Instrument)", - говорится в сообщении.

Совет ЕС и Европарламент предложили Еврокомиссии "изучить варианты увеличения общего бюджета EDIP в будущем, включая инструмент Ukraine Support Instrument и предлагаемый Фонд для ускорения трансформации цепочек поставок в сфере обороны (Fund to Accelerate defence Supply chains Transformation, FAST).

Наращивание европейских мощностей и цепочек поставок

Совет ЕС и Европарламент, как сообщается, "согласились с тем, что стоимость компонентов, произведенных за пределами ЕС и ассоциированных стран (государств ЕЭЗ), не должна превышать 35% от расчетной стоимости компонентов конечного продукта, что позволит обеспечить баланс между принципом европейских преференций и сотрудничеством со странами-партнерами в пользу европейской промышленности". Никакие компоненты, как указано, "не будут закупаться из неассоциированных стран, если это противоречит интересам безопасности и обороны ЕС или его государств-членов".

EDIP, как отмечается, также устанавливает рамки для европейских оборонных проектов общего интереса (European Defence Projects of Common Interest, EDPCI), которые направлены на развитие способностей, в том числе, что обеспечивает доступ к стратегическим сферам, средствам обеспечения и системам.

Приближение Украины к европейской оборонной промышленности

"Совет ЕС и Европарламент договорились о дальнейшей поддержке Украины через инструмент Ukraine Support Instrument, с самого начала привлекая к нему украинскую оборонную промышленность. Кроме того, было решено, что Украина сможет участвовать в так называемых EDPCI. Ukraine Support Instrument будет обеспечен финансовым пакетом объемом 300 миллионов евро", - сказано в сообщении.

Обеспечение безопасности поставок

Достигнутое предварительное соглашение, как указано, устанавливает "первый в истории ЕС режим безопасности поставок в сфере обороны, призванный обеспечить своевременный и надежный доступ к оборонной продукции и компонентам во время кризисов". Соглашение, как сообщается, предусматривает двухэтапный подход с четким различием между оборонной и невоенной продукцией.

Создание европейского механизма военных продаж

С помощью EDIP ЕС, как сообщается, создает европейский механизм военных продаж (European military sales mechanism), который, помимо прочего, "будет включать централизованный каталог оборонной продукции и способствовать поставкам оборонной продукции, увеличивая спрос на уровне ЕС и повышая конкурентоспособность европейской оборонной промышленности на международном рынке". Он также предусматривает возможность создания "пулов" оборонной продукции для обеспечения быстрых поставок оборудования.

Что дальше

Достигнутое соглашение должно быть утверждено обеими институциями до его официального принятия.

5 марта 2024 года Еврокомиссия представила предложение о регламенте, устанавливающем EDIP. Предложение о EDIP, предусматривающее финансирование в 1,5 млрд евро на период с 2025 по 2027 год, призвано развить существующие программы, направленные на стимулирование совместных закупок оборонной продукции (Регламент EDIRPA) и укрепление производственных мощностей оборонной промышленности (Регламент ASAP), что обеспечит им большую перспективу.