ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться

Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо Європейської програми оборонної промисловості (European Defence Industry Programme, EDIP) на 1,5 млрд євро, яка у тому числі спрямована на підтримку співробітництва у сфері оборонної промисловості з Україною та українськими компаніями, і передбачає 300 млн євро на інструмент підтримки України Ukraine Support Instrument, повідомили у євроінституції 16 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Головуюча сторона Ради ЄС та переговорники з Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо Європейської програми оборонної промисловості (European Defence Industry Programme, EDIP) – цільової програми фінансування оборони вартістю 1,5 млрд євро на період 2025–2027 років", - ідеться у повідомленні.

EDIP, як вказано, спрямована на підвищення обороноздатності ЄС за рахунок підвищення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (European Defence Technology Industrial Base, EDTIB).

"Вона також спрямована на підтримку співробітництва у сфері оборонної промисловості з Україною та українськими компаніями через спеціальний інструмент підтримки України (Ukraine Support Instrument) з метою його майбутньої інтеграції до EDTIB", - повідомили у Раді ЄС.

Окрім того, як зазначається, EDIP створює перший в історії механізм забезпечення безпеки постачання оборонної продукції на всій території ЄС, а також правовий інструментарій для сприяння довгостроковій співпраці в галузі озброєнь між державами-членами (Structure for European Armament Programme).

Програма EDIP, як вказав віце-прем'єр-міністр та міністр оборони головуючої у Раді ЄС Данії Троельс Лунд Поульсен, "поглибить наше партнерство з Україною, наблизивши її оборонну промисловість до нашої, що буде вигідно і Європі, і Україні".

Підвищення обороноздатності ЄС за рахунок 1,5 млрд євро бюджет

Попередня угода, досягнута 16 жовтня, як повідомляється, "підтверджує бюджет, запропонований Європейською комісією для EDIP, а саме 1,5 млрд євро у вигляді грантів.

"Із загального бюджету 300 млн євро буде виділено на інструмент підтримки України (Ukraine Support Instrument)", - ідеться у повідомленні.

Рада ЄС та Європарламент запропонували Єврокомісії "вивчити варіанти збільшення загального бюджету EDIP у майбутньому, включаючи інструмент Ukraine Support Instrument та пропонований Фонд для прискорення трансформації ланцюжків постачання у сфері оборони (Fund to Accelerate defence Supply chains Transformation, FAST).

Нарощування європейських потужностей та ланцюжків поставок

Рада ЄС та Європарламент, як повідомляється, "погодилися з тим, що вартість компонентів, вироблених за межами ЄС та асоційованих країн (держав ЄЕЗ), не повинна перевищувати 35% від розрахункової вартості компонентів кінцевого продукту, що дозволить забезпечити баланс між принципом європейських преференцій та співпрацею з країнами-партнерами на користь європейської промисловості". Жодні компоненти, як вказано, "не закуповуватимуться з неасоційованих країн, якщо це суперечить інтересам безпеки та оборони ЄС чи його держав-членів".

EDIP, як зазначається, також встановлює рамки для європейських оборонних проектів спільного інтересу (European Defence Projects of Common Interest, EDPCI), які спрямовані на розвиток спроможностей, у тому числі, що забезпечує доступ до стратегічних сфер, засобів забезпечення та систем.

Наближення України до європейської оборонної промисловості

"Рада ЄС та Європарламент домовилися про подальшу підтримку України через інструмент Ukraine Support Instrument, із самого початку залучаючи до нього українську оборонну промисловість. Крім того, було вирішено, що Україна зможе брати участь у так званих EDPCI. Ukraine Support Instrument буде забезпечений фінансовим пакетом обсягом 300 мільйонів євро", - сказано у повідомленні.

Забезпечення безпеки постачання

Досягнута попередня угода, як вказано, встановлює "перший в історії ЄС режим безпеки постачання у сфері оборони, покликаний забезпечити своєчасний та надійний доступ до оборонної продукції та компонентів під час криз". Угода, як повідомляється, передбачає двоетапний підхід із чіткою відмінністю між оборонною та невійськовою продукцією.

Створення європейського механізму військових продаж

За допомогою EDIP ЄС, як повідомляється, створює європейський механізм військових продажів (European military sales mechanism), який, окрім іншого, "включатиме централізований каталог оборонної продукції та сприятиме постачанню оборонної продукції, збільшуючи попит на рівні ЄС та підвищуючи конкурентоспроможність європейської оборонної промисловості на міжнародному ринку". Він також передбачає можливість створення "пулів" оборонної продукції для забезпечення швидкого постачання обладнання.

Що далі

Досягнута угода має бути затверджена обома інституціями до її офіційного ухвалення.

Доповнення

5 березня 2024 року Єврокомісія подала пропозицію про регламент, що встановлює EDIP. Пропозиція про EDIP, що передбачає фінансування у 1,5 млрд євро на період з 2025 по 2027 рік, покликана розвинути існуючі програми, спрямовані на стимулювання спільних закупівель оборонної продукції (Регламент EDIRPA) та зміцнення виробничих потужностей оборонної промисловості (Регламент ASAP), що забезпечить їм більшу перспективу.