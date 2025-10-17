ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться

$41.760.01
48.530.29
ukenru
05:53 • 4990 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 40386 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 47199 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 35965 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 38608 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 39650 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 54747 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37452 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 45607 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 85805 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 вибухів та пожежі16 жовтня, 21:34 • 8634 перегляди
Трамп назвав склад делегації США для переговорів з росією щодо України16 жовтня, 22:31 • 10707 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 19558 перегляди
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 3290 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії02:15 • 4560 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 54753 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 85811 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 54314 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 76903 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 87873 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Троельс Лунд Поульсен
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 42574 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 90816 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 67822 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 69312 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 73926 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
MIM-104 Patriot
The Times

ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Рада ЄС та Європарламент домовилися про Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) на 1,5 млрд євро на 2025-2027 роки. Програма передбачає 300 млн євро на підтримку України та співпрацю з українськими компаніями.

ЄС домовився про оборонну програму EDIP на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться

Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо Європейської програми оборонної промисловості (European Defence Industry Programme, EDIP) на 1,5 млрд євро, яка у тому числі спрямована на підтримку співробітництва у сфері оборонної промисловості з Україною та українськими компаніями, і передбачає 300 млн євро на інструмент підтримки України Ukraine Support Instrument, повідомили у євроінституції 16 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Головуюча сторона Ради ЄС та переговорники з Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо Європейської програми оборонної промисловості (European Defence Industry Programme, EDIP) – цільової програми фінансування оборони вартістю 1,5 млрд євро на період 2025–2027 років", - ідеться у повідомленні.

EDIP, як вказано, спрямована на підвищення обороноздатності ЄС за рахунок підвищення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (European Defence Technology Industrial Base, EDTIB).

"Вона також спрямована на підтримку співробітництва у сфері оборонної промисловості з Україною та українськими компаніями через спеціальний інструмент підтримки України (Ukraine Support Instrument) з метою його майбутньої інтеграції до EDTIB", - повідомили у Раді ЄС.

Окрім того, як зазначається, EDIP створює перший в історії механізм забезпечення безпеки постачання оборонної продукції на всій території ЄС, а також правовий інструментарій для сприяння довгостроковій співпраці в галузі озброєнь між державами-членами (Structure for European Armament Programme).

Програма EDIP, як вказав віце-прем'єр-міністр та міністр оборони головуючої у Раді ЄС Данії Троельс Лунд Поульсен, "поглибить наше партнерство з Україною, наблизивши її оборонну промисловість до нашої, що буде вигідно і Європі, і Україні".

Підвищення обороноздатності ЄС за рахунок 1,5 млрд євро бюджет

Попередня угода, досягнута 16 жовтня, як повідомляється, "підтверджує бюджет, запропонований Європейською комісією для EDIP, а саме 1,5 млрд євро у вигляді грантів.

"Із загального бюджету 300 млн євро буде виділено на інструмент підтримки України (Ukraine Support Instrument)", - ідеться у повідомленні.

Рада ЄС та Європарламент запропонували Єврокомісії "вивчити варіанти збільшення загального бюджету EDIP у майбутньому, включаючи інструмент Ukraine Support Instrument та пропонований Фонд для прискорення трансформації ланцюжків постачання у сфері оборони (Fund to Accelerate defence Supply chains Transformation, FAST).

Нарощування європейських потужностей та ланцюжків поставок

Рада ЄС та Європарламент, як повідомляється, "погодилися з тим, що вартість компонентів, вироблених за межами ЄС та асоційованих країн (держав ЄЕЗ), не повинна перевищувати 35% від розрахункової вартості компонентів кінцевого продукту, що дозволить забезпечити баланс між принципом європейських преференцій та співпрацею з країнами-партнерами на користь європейської промисловості". Жодні компоненти, як вказано, "не закуповуватимуться з неасоційованих країн, якщо це суперечить інтересам безпеки та оборони ЄС чи його держав-членів".

EDIP, як зазначається, також встановлює рамки для європейських оборонних проектів спільного інтересу (European Defence Projects of Common Interest, EDPCI), які спрямовані на розвиток спроможностей, у тому числі, що забезпечує доступ до стратегічних сфер, засобів забезпечення та систем.

Наближення України до європейської оборонної промисловості

"Рада ЄС та Європарламент домовилися про подальшу підтримку України через інструмент Ukraine Support Instrument, із самого початку залучаючи до нього українську оборонну промисловість. Крім того, було вирішено, що Україна зможе брати участь у так званих EDPCI. Ukraine Support Instrument буде забезпечений фінансовим пакетом обсягом 300 мільйонів євро", - сказано у повідомленні.

Забезпечення безпеки постачання

Досягнута попередня угода, як вказано, встановлює "перший в історії ЄС режим безпеки постачання у сфері оборони, покликаний забезпечити своєчасний та надійний доступ до оборонної продукції та компонентів під час криз". Угода, як повідомляється, передбачає двоетапний підхід із чіткою відмінністю між оборонною та невійськовою продукцією.

Створення європейського механізму військових продаж

За допомогою EDIP ЄС, як повідомляється, створює європейський механізм військових продажів (European military sales mechanism), який, окрім іншого, "включатиме централізований каталог оборонної продукції та сприятиме постачанню оборонної продукції, збільшуючи попит на рівні ЄС та підвищуючи конкурентоспроможність європейської оборонної промисловості на міжнародному ринку". Він також передбачає можливість створення "пулів" оборонної продукції для забезпечення швидкого постачання обладнання.

Що далі

Досягнута угода має бути затверджена обома інституціями до її офіційного ухвалення.

Доповнення

5 березня 2024 року Єврокомісія подала пропозицію про регламент, що встановлює EDIP. Пропозиція про EDIP, що передбачає фінансування у 1,5 млрд євро на період з 2025 по 2027 рік, покликана розвинути існуючі програми, спрямовані на стимулювання спільних закупівель оборонної продукції (Регламент EDIRPA) та зміцнення виробничих потужностей оборонної промисловості (Регламент ASAP), що забезпечить їм більшу перспективу.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Троельс Лунд Поульсен
Данія
Україна