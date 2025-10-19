$41.640.00
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
20:45 • 15029 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 22742 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 36960 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 29308 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 45330 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 67681 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46494 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48741 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36684 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Військова підтримка України західними країнами значно скоротилася, особливо з боку США. Європа частково компенсувала дефіцит, але обсяги допомоги влітку зменшилися на 57%.

Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ

Військова підтримка України з боку західних країн істотно скоротилася. Сполучені Штати, які раніше були головним донором, не надавали жодної допомоги з моменту інавгурації Дональда Трампа. Про це інформує швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на початку року Європі ще вдавалося частково компенсувати цей дефіцит, однак є категорії озброєнь, які континент досі не може постачати - через нестачу технологій або виробничих потужностей. Найбільше це стосується реактивних систем залпового вогню, артилерійських снарядів і систем ППО.

Влітку зобов'язання Європи скоротилися на 57% порівняно з першим півріччям, з середніх 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць. Загалом щомісячна військова допомога всіх країн-донорів була приблизно на 40% нижчою за рівень перших шести місяців року

- пише видання.

Попри це, деякі країни залишаються серед ключових партнерів України. Зокрема, Данія передала всі наявні артилерійські системи та першою почала програму прямої співпраці з українськими виробниками - вона замовляє зброю й техніку безпосередньо для потреб фронту.

Тим часом у межах ініціативи Purl, коли держави НАТО закуповують американське озброєння для України, участь уже підтвердили 16 країн, серед яких Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Канада. Загальна сума закупівель сягає 1,9 млрд євро.

Це не залишилося непоміченим росією.

Франція, Іспанія та Італія більш стримані у військовому плані, тому рідше стають об'єктом російських провокацій. У той час як такі країни, як Данія, Польща, Велика Британія чи Німеччина нещодавно стали об'єктом таких дій, загроза в Парижі, Римі чи Мадриді залишається переважно абстрактною

- йдеться у дописі.

Водночас експерти відзначають, що південні європейські держави, на відміну від Балтії, Чехії чи Польщі, мають значно більші запаси зброї й потужні оборонні галузі, але поки що не використовують свій повний потенціал допомоги. У Європі усвідомлюють, що ресурси для підтримки України ще далеко не вичерпані.

"Про це свідчить погляд на минулі кризи: незважаючи на майже чотири роки війни, ЄС виділив на боротьбу з пандемією коронавірусу та єврокризою в рази більше коштів, ніж було виділено Україні до цього часу. Брюссель виділив близько 810 мільярдів євро на фонд відновлення під час пандемії, а під час єврокризи – 400 мільярдів. Допомога Україні на сьогодні становить лише 215 мільярдів євро", – резюмує видання.

Нагадаємо

Уряд Данії виділив 1,1 мільярда крон (приблизно 150 мільйонів євро) на підтримку Збройних Сил України. Кошти підуть на посилення бойових спроможностей, зокрема на морську сферу, обслуговування танків, а також освіту та навчання українських військових.

Віта Зеленецька

