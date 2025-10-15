Данія виділяє Україні майже $150 млн на танки, морську сферу та навчання військових – уряд країни
Київ • УНН
Уряд Данії виділив 1,1 мільярда крон (приблизно 150 мільйонів євро) на підтримку Збройних Сил України. Кошти підуть на посилення бойових спроможностей, зокрема на морську сферу, обслуговування танків, а також освіту та навчання українських військових.
Деталі
Зазначається, що понад 53 млн євро спрямовані безпосередньо на навчальне обладнання та освітні програми для українських підрозділів. Інші ініціативи передбачають забезпечення пально-мастильними матеріалами, підтримку в зонах реабілітації та модернізацію морських сил.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що ці інвестиції допомагають зміцнити бойовий потенціал України на всіх рівнях і сприяють ефективній обороні держави.
Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України військовою підтримкою на всіх рівнях. Таким чином, в рамках пакету пожертв XXVII Данія виділяє 1,1 мільярда крон (147,4 млн євро – ред.) на ініціативи, що підтримують оборону України, починаючи від морського обладнання і закінчуючи освітніми та навчальними заходами для українських солдатів. Ці ініціативи разом сприяють зміцненню бойової потужності України
Завдяки пакету пожертв XXVII, а також попереднім ініціативам, Данія ухвалила рішення про військову підтримку України на загальну суму приблизно 70,3 мільярда крон (понад 9 мільярдів євро) у період 2022–2028 років.
