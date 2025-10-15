$41.750.14
Данія виділяє Україні майже $150 млн на танки, морську сферу та навчання військових – уряд країни

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Уряд Данії виділив 1,1 мільярда крон (приблизно 150 мільйонів євро) на підтримку Збройних Сил України. Кошти підуть на посилення бойових спроможностей, зокрема на морську сферу, обслуговування танків, а також освіту та навчання українських військових.

Данія виділяє Україні майже $150 млн на танки, морську сферу та навчання військових – уряд країни

Уряд Данії виділив 1,1 мільярда крон (приблизно 150 млн євро) на підтримку українських Збройних Сил у рамках пакету пожертв XXVII. Кошти підуть на посилення бойових спроможностей, зокрема на морську сферу, обслуговування танків, а також освіту та навчання українських військових. Про це йдеться на сайті уряду країни, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що понад 53 млн євро спрямовані безпосередньо на навчальне обладнання та освітні програми для українських підрозділів. Інші ініціативи передбачають забезпечення пально-мастильними матеріалами, підтримку в зонах реабілітації та модернізацію морських сил.

Три країни НАТО зобов'язалися збільшити витрати на зброю для України, але деякі зазнали критики - Reuters15.10.25, 14:10 • 2266 переглядiв

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що ці інвестиції допомагають зміцнити бойовий потенціал України на всіх рівнях і сприяють ефективній обороні держави. 

Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України військовою підтримкою на всіх рівнях. Таким чином, в рамках пакету пожертв XXVII Данія виділяє 1,1 мільярда крон (147,4 млн євро – ред.) на ініціативи, що підтримують оборону України, починаючи від морського обладнання і закінчуючи освітніми та навчальними заходами для українських солдатів. Ці ініціативи разом сприяють зміцненню бойової потужності України 

– наголосив данський прем'єр.

Завдяки пакету пожертв XXVII, а також попереднім ініціативам, Данія ухвалила рішення про військову підтримку України на загальну суму приблизно 70,3 мільярда крон (понад 9 мільярдів євро) у період 2022–2028 років.

Україна та Данія посилюють співпрацю у сфері водних ресурсів та довкілля10.10.25, 00:59 • 3400 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Троельс Лунд Поульсен
НАТО
Данія
Україна