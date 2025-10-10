$41.400.09
Україна та Данія посилюють співпрацю у сфері водних ресурсів та довкілля

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підписало робочий план з Данським агентством навколишнього середовища на 2025-2028 роки. Документ передбачає співпрацю у сферах водних ресурсів, водопостачання, очищення стічних вод та контролю за забрудненням.

Україна та Данія посилюють співпрацю у сфері водних ресурсів та довкілля

Україна посилює співробітництво з Данією у сфері водних ресурсів та довкілля. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Деталі

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підписало з Данським агентством навколишнього середовища робочий план за напрямком "Вода та навколишнє середовище". 

У відомстві повідомили, що це важливий стратегічний документ, який розрахований на 4 роки (2025-2028 роки). 

Основні сфери співпраці:

  • водні ресурси/підземні води;
    • водопостачання та очищення стічних вод. Данія готова ділитися досвідом, а також допомагати в розробці ефективних стратегій та впровадженні інноваційних рішень і технологій;
      • контроль за забрудненням. Данія готова надати підтримку у реалізації низки ініціатив щодо створення ефективних механізмів моніторингу та контролю за промисловими і сільськогосподарськими забруднювачами. 

        Як зазначила заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко, цей документ є важливим інструментом для досягнення стратегічних цілей у водному секторі та створює основу для поглибленого співробітництва із Данією. 

        Співробітництво з Данським водним агентством важливе для комплексного реформування та трансформації сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення, адже враховує стратегічні напрями держави. Вони спрямовані на гармонізацію національного законодавства з вимогами ЄС у сферах управління водними ресурсами, питної води, очищення стічних вод та охорони довкілля, підвищення енергоефективності, впровадження сучасних економічно обґрунтованих моделей використання поверхневих та підземних вод, а також розвиток інноваційних рішень і посилення інституційної спроможності

        - наголосила Ірина Овчаренко. 

        Заступник Міністра додала: важливим аспектом співпраці є забезпечення синергії у виконанні завдань між Мінекономіки, Мінрозвитку, НКРЕКП, Держводагентством, Держгеонадрами та  Асоціацією "Укрводоканалекологія". 

        Така координація дозволить досягти збалансованості у формуванні тарифної політики, управлінні водними ресурсами та впровадженні європейських стандартів у сфері питного водопостачання і водовідведення.

        Нагадаємо

        Данія надасть додатково 500 мільйонів данських крон Фонду для України для залучення інвестицій. Кошти будуть спрямовані на гарантування інвестицій данських компаній у проекти з відбудови.

