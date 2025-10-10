Украина и Дания усиливают сотрудничество в сфере водных ресурсов и окружающей среды

Украина усиливает сотрудничество с Данией в сфере водных ресурсов и окружающей среды. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Детали

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подписало с Датским агентством по охране окружающей среды рабочий план по направлению "Вода и окружающая среда".

В ведомстве сообщили, что это важный стратегический документ, рассчитанный на 4 года (2025-2028 годы).

Основные сферы сотрудничества:

водные ресурсы/подземные воды;

водоснабжение и очистка сточных вод. Дания готова делиться опытом, а также помогать в разработке эффективных стратегий и внедрении инновационных решений и технологий;

контроль за загрязнением. Дания готова оказать поддержку в реализации ряда инициатив по созданию эффективных механизмов мониторинга и контроля за промышленными и сельскохозяйственными загрязнителями.

Как отметила заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко, этот документ является важным инструментом для достижения стратегических целей в водном секторе и создает основу для углубленного сотрудничества с Данией.

Сотрудничество с Датским водным агентством важно для комплексного реформирования и трансформации сферы питьевой воды, питьевого водоснабжения и водоотведения, ведь учитывает стратегические направления государства. Они направлены на гармонизацию национального законодательства с требованиями ЕС в сферах управления водными ресурсами, питьевой воды, очистки сточных вод и охраны окружающей среды, повышения энергоэффективности, внедрения современных экономически обоснованных моделей использования поверхностных и подземных вод, а также развитие инновационных решений и усиление институциональной способности - подчеркнула Ирина Овчаренко.

Заместитель Министра добавила: важным аспектом сотрудничества является обеспечение синергии в выполнении задач между Минэкономики, Минразвития, НКРЭКУ, Госводагентством, Госгеонедрами и Ассоциацией "Укрводоканалэкология".

Такая координация позволит достичь сбалансированности в формировании тарифной политики, управлении водными ресурсами и внедрении европейских стандартов в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Напомним

Дания предоставит дополнительно 500 миллионов датских крон Фонду для Украины для привлечения инвестиций. Средства будут направлены на гарантирование инвестиций датских компаний в проекты по восстановлению.

