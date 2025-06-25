Токсичные вещества в Украине: основные источники и регионы наибольшего загрязнения

По расчетам YouControl, проведенным на основе данных Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, бизнес в Украине образовал более 592 тысяч тонн опасных отходов в 2024 году. Больше всего грязных веществ генерирует нерудная промышленность, медучреждения и агросектор. А абсолютным "лидером" с наибольшей концентрацией опасных отходов является Запорожская область - 184 тыс. тонн, что составляет более 31% от общенационального показателя. Об этом говорится в новом исследовании, пишет УНН.

В исследовании используется комплексный анализ официальных данных Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, дополненный визуализацией пространственных и отраслевых трендов. В то же время также делается попытка оценить, насколько украинский корпоративный сектор готов к имплементации экологически ответственных практик в сфере обращения с опасными отходами и что это означает в рамках ESG-подходов.

Справочно

ESG - это набор конкретных факторов и показателей, как компания работает по отношению к экологии и обществу. ESG-факторы — это принципы устойчивого развития, которые расшифровываются:

Environmental - окружающая среда;

Social - социальный аспект;

Governance - управление.

География опасных отходов

В условиях активной трансформации экономики и растущих ожиданий относительно экологической ответственности бизнеса, управление отходами — особенно опасными — приобретает ключевое значение в контексте ESG-подходов. Однако реальный уровень экологических рисков остается в значительной степени непубличным или фрагментарно представленным в публичном поле.

Согласно результатам аналитического исследования, в 2024 году юридические лица в Украине образовали более 592 тысячи тонн опасных отходов. Эти объемы распределены крайне неравномерно: некоторые регионы аккумулируют десятки процентов всей токсичной массы, тогда как другие — остаются почти "чистыми" белыми пятнами в официальной статистике.

Абсолютным "лидером" по образованию опасных отходов стала Запорожская область — 184 тыс. тонн, что составляет более 31% от общенационального показателя. Основными факторами здесь выступает сосредоточение тяжелой промышленности, в частности металлургического и химического производства, а также энергетического сектора, который традиционно генерирует наибольшие объемы опасного производственного шлама и других отходов I–II класса опасности.

Вторую позицию занимает город Киев с более 61 тыс. тонн. В столичном регионе де-юре сосредоточены не только крупные промышленные комплексы, но и логистические, медицинские, строительные и сервисные компании, которые также являются источниками токсичных веществ.

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В пятерку наиболее нагруженных отходами областей вошли также Львовская — 53,8 тыс. тонн; Днепропетровская — 52,0 тыс. тонн; Волынская — 37,1 тыс. тонн.

Для Львовской и Волынской областей высокие показатели частично объясняются угольной отраслью, перерабатывающими предприятиями, а также активным развитием производства с вторичным сырьем, где опасные отходы — неизбежный побочный продукт.

Напротив, на противоположном конце регионального рейтинга — Донецкая (39 тонн), Херсонская (11 тонн) и Луганская (7 тонн) области. В этом случае низкие показатели обусловлены полномасштабной войной, оккупацией территорий или временной утратой контроля над ними, что делает невозможным корректное ведение статистической отчетности из-за регистрации полных объемов образования и учета отходов.

Неравномерность образования опасных отходов является вызовом для экологической политики, ведь распределение опасных отходов по регионам указывает на несколько ключевых тенденций:

токсичная нагрузка концентрируется в индустриальных регионах с большой долей перерабатывающей промышленности;

данные об образовании отходов могут быть заниженными или отсутствующими в зонах боевых действий, что искажает общую картину;

большая доля отходов генерируется не только традиционной "тяжелой" промышленностью, но и сервисными секторами — логистикой, здравоохранением, бизнес-услугами.

Для имплементации эффективных ESG-стратегий необходимо детальное зонирование региональных экологических рисков, прозрачная система учета образования и утилизации опасных отходов, а также изменение подходов к государственному и корпоративному контролю в сфере устойчивого развития.

Нерудная промышленность, медучреждения и аграрный сектор генерируют больше всего опасных отходов в Украине

Несмотря на военные риски и экономическую нестабильность, промышленный и аграрный секторы Украины продолжают активно работать. В то же время это означает и стабильное образование большого объема опасных отходов — от химически агрессивных веществ до биологически активных компонентов, которые могут иметь существенное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

Нерудная промышленность — это "лидер" с явным отрывом в сфере образования опасных отходов. Она лидирует с заметным преимуществом, сгенерировав более 201 тыс. тонн опасных отходов — 34% от общего объема. К этому сектору относятся карьеры по добыче песка, щебня, глины, а также предприятия по переработке минералов. Характерными для них являются отходы с содержанием тяжелых металлов, абразивов и остатков реагентов, которые могут загрязнять грунтовые воды и воздух.

Медицинские учреждения находятся на 2-м месте по объемам грязных отходов, ведь 80,7 тыс. тонн опасных отходов происходят из медицинских учреждений. После пандемии и в условиях военных действий этот показатель существенно вырос. К медицинским отходам относятся инфекционные материалы, отработанные лекарства, ампулы, биологические остатки и другие потенциально опасные вещества, которые требуют особого обращения. Следовательно, побочным следствием положительного социального влияния на здоровье граждан является токсичная нагрузка на экологию со стороны системы здравоохранения.

Аграрный сектор несмотря на часто незаметное для населения загрязнение по общему объему образованных опасных отходов находится на третьей позиции — 65,4 тыс. тонн. Источником токсичных остатков предприятий сельского хозяйства выступают пестициды, гербициды, ветеринарные препараты, а также отходы от животноводства. Несмотря на "натуральный" имидж агросектора, он является серьезным источником химической нагрузки, которая часто остается вне внимания экологического контроля.

Другие ключевые секторы: пищевая, угольная промышленность, водоснабжение, металлургия, производство электроники, каждый из которых сгенерировал опасных отходов в диапазоне от 25 до 40 тыс. тонн. Эти секторы объединяет общая черта — наличие химически активных производственных циклов и ограниченная экологическая модернизация. В частности, в производстве электроники отходы могут содержать кадмий, свинец, мышьяк и другие чрезвычайно токсичные элементы.

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