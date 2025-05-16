Мировой уровень переработки отходов падает восьмой год подряд – исследование

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
15:59 • 70092 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:31 • 72400 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

13:30 • 49006 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
13:06 • 62232 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 60929 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 103687 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 75370 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 63750 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 160645 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 171995 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
748мм
Популярные новости

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 99144 просмотра

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

16 мая, 10:57 • 17459 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

13:03 • 42392 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 32687 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 24679 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:59 • 70066 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

15:31 • 72376 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 287826 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 278263 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 339481 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Стамбул

Германия

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 13247 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 25253 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 33220 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

13:03 • 42906 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 99622 просмотра
Актуальное

Северный поток

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Мировой уровень переработки отходов падает восьмой год подряд – исследование

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Глобальные показатели переработки отходов не успевают за уровнем потребления. Только 6,9% материалов поступает из переработанных источников, и эта доля падает уже восьмой год подряд.

Мировой уровень переработки отходов падает восьмой год подряд – исследование

Последствия загрязнения становятся все более серьезными: безостановочное потребление на фоне стремления к условиям экономического роста приводит к тому, что общество генерирует избыточное количество отходов.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Глобальные показатели переработки не успевают за культурой потребительства.

Исследователи из аналитического центра Circle Economy предупреждают, - лишь 6,9% из 106 миллиардов тонн материалов, которые ежегодно использует мировая экономика, происходят из переработанных источников. Это на 2,% пункта меньше, чем в 2015 году.
По данным специалистов, рост потребления происходит быстрее, чем рост населения планеты. 

Общество производит больше отходов, чем могут переработать системы переработки. Доля переработанных материалов, возвращающихся в цепи поставок, падает восьмой год подряд

- говорится в отчете.

Но даже если бы все товары, подлежащие переработке, были направлены в этот процесс, тем не менее многие товары просто слишком сложно или дорого перерабатывать.

Даже в идеальном мире мы не можем решить тройной планетарный кризис с помощью простой переработки отходов.

- отмечает Ивонне Бойо, исполнительный директор Circle Economy

Поэтому потребление должно быть сокращено, чтобы преодолеть растущий глобальный кризис отходов.

Необходимые системные изменения требуют фундаментальных изменений. Это раскрытие циркулярного потенциала таких запасов, как здания и инфраструктура, устойчивое управление биомассой и прекращение отправки абсолютно восстанавливаемых материалов на свалки.

- объясняет специалист.

Экоцид на Донбассе: оккупанты сливают отходы в водоемы, уничтожая экологию - ЦНС29.04.25, 22:15 • 4971 просмотр

Дополнение

Многие потребители могут подтвердить, что за последние годы уровень переработки отходов рос. С 2018 по 2021 год использование переработанных материалов в производстве также выросло на 200 млн тонн. 

Но это рост опережал рост использования первичных материалов, обнаружили исследователи.

Мировая добыча сырья за последние полвека выросла более чем в три раза, недавно достигнув 100 миллиардов тонн в год – и ожидается, что эта цифра вырастет еще на 60% к 2060 году, если не будут приняты меры.

- резюмируют специалисты. 

Напомним

В последние годы в мире установлены рекорды климатических угроз для здоровья человечества. Эксперты призывают правительства переориентировать финансы с ископаемого топлива на чистую энергетику.

Ущерб окружающей среде от обстрелов военных объектов оценивается в 367 млрд грн.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ТехнологииПогода и окружающая среда
Хранитель
Brent
$65.49
Bitcoin
$103,869.70
S&P 500
$5,942.21
Tesla
$347.86
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,192.40
Ethereum
$2,577.99