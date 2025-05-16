Мировой уровень переработки отходов падает восьмой год подряд – исследование
Киев • УНН
Глобальные показатели переработки отходов не успевают за уровнем потребления. Только 6,9% материалов поступает из переработанных источников, и эта доля падает уже восьмой год подряд.
Последствия загрязнения становятся все более серьезными: безостановочное потребление на фоне стремления к условиям экономического роста приводит к тому, что общество генерирует избыточное количество отходов.
Передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Глобальные показатели переработки не успевают за культурой потребительства.
Исследователи из аналитического центра Circle Economy предупреждают, - лишь 6,9% из 106 миллиардов тонн материалов, которые ежегодно использует мировая экономика, происходят из переработанных источников. Это на 2,% пункта меньше, чем в 2015 году.
По данным специалистов, рост потребления происходит быстрее, чем рост населения планеты.
Общество производит больше отходов, чем могут переработать системы переработки. Доля переработанных материалов, возвращающихся в цепи поставок, падает восьмой год подряд
Но даже если бы все товары, подлежащие переработке, были направлены в этот процесс, тем не менее многие товары просто слишком сложно или дорого перерабатывать.
Даже в идеальном мире мы не можем решить тройной планетарный кризис с помощью простой переработки отходов.
Поэтому потребление должно быть сокращено, чтобы преодолеть растущий глобальный кризис отходов.
Необходимые системные изменения требуют фундаментальных изменений. Это раскрытие циркулярного потенциала таких запасов, как здания и инфраструктура, устойчивое управление биомассой и прекращение отправки абсолютно восстанавливаемых материалов на свалки.
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Дополнение
Многие потребители могут подтвердить, что за последние годы уровень переработки отходов рос. С 2018 по 2021 год использование переработанных материалов в производстве также выросло на 200 млн тонн.
Но это рост опережал рост использования первичных материалов, обнаружили исследователи.
Мировая добыча сырья за последние полвека выросла более чем в три раза, недавно достигнув 100 миллиардов тонн в год – и ожидается, что эта цифра вырастет еще на 60% к 2060 году, если не будут приняты меры.
Напомним
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