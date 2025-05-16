Мировой уровень переработки отходов падает восьмой год подряд – исследование

Последствия загрязнения становятся все более серьезными: безостановочное потребление на фоне стремления к условиям экономического роста приводит к тому, что общество генерирует избыточное количество отходов.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Глобальные показатели переработки не успевают за культурой потребительства.

Исследователи из аналитического центра Circle Economy предупреждают, - лишь 6,9% из 106 миллиардов тонн материалов, которые ежегодно использует мировая экономика, происходят из переработанных источников. Это на 2,% пункта меньше, чем в 2015 году.

По данным специалистов, рост потребления происходит быстрее, чем рост населения планеты.

Общество производит больше отходов, чем могут переработать системы переработки. Доля переработанных материалов, возвращающихся в цепи поставок, падает восьмой год подряд - говорится в отчете.

Но даже если бы все товары, подлежащие переработке, были направлены в этот процесс, тем не менее многие товары просто слишком сложно или дорого перерабатывать.

Даже в идеальном мире мы не можем решить тройной планетарный кризис с помощью простой переработки отходов. - отмечает Ивонне Бойо, исполнительный директор Circle Economy

Поэтому потребление должно быть сокращено, чтобы преодолеть растущий глобальный кризис отходов.

Необходимые системные изменения требуют фундаментальных изменений. Это раскрытие циркулярного потенциала таких запасов, как здания и инфраструктура, устойчивое управление биомассой и прекращение отправки абсолютно восстанавливаемых материалов на свалки. - объясняет специалист.

Экоцид на Донбассе: оккупанты сливают отходы в водоемы, уничтожая экологию - ЦНС

Дополнение

Многие потребители могут подтвердить, что за последние годы уровень переработки отходов рос. С 2018 по 2021 год использование переработанных материалов в производстве также выросло на 200 млн тонн.

Но это рост опережал рост использования первичных материалов, обнаружили исследователи.

Мировая добыча сырья за последние полвека выросла более чем в три раза, недавно достигнув 100 миллиардов тонн в год – и ожидается, что эта цифра вырастет еще на 60% к 2060 году, если не будут приняты меры. - резюмируют специалисты.

Напомним

В последние годы в мире установлены рекорды климатических угроз для здоровья человечества. Эксперты призывают правительства переориентировать финансы с ископаемого топлива на чистую энергетику.

Ущерб окружающей среде от обстрелов военных объектов оценивается в 367 млрд грн.