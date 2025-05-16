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Світовий рівень переробки відходів падає восьмий рік поспіль - дослідження

Київ • УНН

 • 3742 перегляди

Глобальні показники переробки відходів не встигають за рівнем споживання. Лише 6,9% матеріалів надходить з перероблених джерел, і ця частка падає вже восьмий рік поспіль.

Світовий рівень переробки відходів падає восьмий рік поспіль - дослідження

Наслідки забруднення стають дедалі серйознішими:  беззупинне споживацтво на тлі прагнення до умов економічного зростання призводить до того, що суспільство генерує надмірну кількість відходів.

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Глобальні показники переробки не встигають за культурою споживацтва.

Дослідники з аналітичного центру Circle Economy попереджають, - лише 6,9% з 106 мільярдів тонн матеріалів, які щорічно використовує світова економіка, походять з перероблених джерел. Це на 2,% пункти менше, ніж у 2015 році.
За даними фахівців, зростання споживання відбувається швидше, ніж зростання населення планети. 

Суспільство продукує більше відходів, ніж можуть переробити системи переробки. Частка перероблених матеріалів, що повертаються до ланцюгів поставок, падає восьмий рік поспіль

- ідеться у звіті.

Але навіть якби всі товари, що підлягають переробці, були направлені у цей процес, втім багато товарів просто занадто складно або дорого переробляти.

Навіть в ідеальному світі ми не можемо вирішити потрійну планетарну кризу за допомогою простої переробки відходів.

- зазначає Івонне Бойо, виконавчий директор Circle Economy

Тому споживання має бути скорочено, щоб подолати зростаючу глобальну кризу відходів.

Необхідні системні зміни вимагають фундаментальних змін. Це розкриття циркулярного потенціалу таких запасів, як будівлі та інфраструктура, стале управління біомасою та припинення відправлення абсолютно відновлюваних матеріалів на звалища.

- пояснює фахівець.

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Доповнення

Багато споживачів можуть підтвердити, що за останні роки рівень переробки відходів зростав. З 2018 по 2021 рік використання перероблених матеріалів у виробництві також зросло на 200 млн тонн. 

Але це зростання випереджало зростання використання первинних матеріалів, виявили дослідники.

Світовий видобуток сировини за останні півстоліття зріс більш ніж утричі, нещодавно досягнувши 100 мільярдів тонн на рік – і очікується, що ця цифра зросте ще на 60% до 2060 року, якщо не буде вжито заходів.

- резюмують фахівці. 

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