Екоцид на Донбасі: окупанти зливають відходи у водойми, нищачи екологію - ЦНС
Київ • УНН
Російські окупанти масово зливають шахтні води, каналізацію та стоки у водойми Донбасу, погіршуючи екологічну ситуацію. Зруйновані очисні споруди створюють екологічну катастрофу.
Окупанти масово зливають шахтні води, каналізацію та стоки у водойми Донбасу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що зруйновані очисні споруди і стихійні зливи створюють екологічну катастрофу.
Після років грабунку та війни росія залишає мертві ріки, отруєну землю і загрозу епідемій. Обіцянки "покращити життя" перетворились на хвороби і руїни
Там наголосили, що російські окупанти перетворюють українські землі на зону екологічного лиха.
Нагадаємо
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що російський диктатор володимир путін бреше про "розграбування українського народу київським режимом", а сам вивозить Донбас по шматках.
Також повідомлялося, що кремль ліквідовує дев’ять шахт на тимчасово окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності".
роспропаганда знімає тревел-шоу на Донбасі, щоб показати "мирне життя"09.04.25, 03:22 • 5130 переглядiв