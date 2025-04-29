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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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Екоцид на Донбасі: окупанти зливають відходи у водойми, нищачи екологію - ЦНС

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Російські окупанти масово зливають шахтні води, каналізацію та стоки у водойми Донбасу, погіршуючи екологічну ситуацію. Зруйновані очисні споруди створюють екологічну катастрофу.

Екоцид на Донбасі: окупанти зливають відходи у водойми, нищачи екологію - ЦНС

Окупанти масово зливають шахтні води, каналізацію та стоки у водойми Донбасу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що зруйновані очисні споруди і стихійні зливи створюють екологічну катастрофу.

Після років грабунку та війни росія залишає мертві ріки, отруєну землю і загрозу епідемій. Обіцянки "покращити життя" перетворились на хвороби і руїни

- вказують у ЦНС.

Там наголосили, що російські окупанти перетворюють українські землі на зону екологічного лиха.

Нагадаємо

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що російський диктатор володимир путін бреше про "розграбування українського народу київським режимом", а сам вивозить Донбас по шматках.

Також повідомлялося, що  кремль ліквідовує дев’ять шахт на тимчасово окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності".

роспропаганда знімає тревел-шоу на Донбасі, щоб показати "мирне життя"09.04.25, 03:22 • 5130 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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