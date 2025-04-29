Экоцид на Донбассе: оккупанты сливают отходы в водоемы, уничтожая экологию - ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупанты массово сливают шахтные воды, канализацию и стоки в водоемы Донбасса, ухудшая экологическую ситуацию. Разрушенные очистные сооружения создают экологическую катастрофу.
Оккупанты массово сливают шахтные воды, канализацию и стоки в водоемы Донбасса. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что разрушенные очистные сооружения и стихийные сливы создают экологическую катастрофу.
После лет грабежа и войны россия оставляет мертвые реки, отравленную землю и угрозу эпидемий. Обещания "улучшить жизнь" превратились в болезни и руины
Там отметили, что российские оккупанты превращают украинские земли в зону экологического бедствия.
Напомним
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что российский диктатор владимир путин врет о "разграблении украинского народа киевским режимом", а сам вывозит Донбасс по кускам.
Также сообщалось, что кремль ликвидирует девять шахт на временно оккупированном Донбассе под предлогом "нерентабельности".
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