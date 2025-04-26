кремль ліквідовує дев’ять шахт на окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності"
Київ • УНН
росіяни закривають шахти на окупованому Донбасі, які раніше передали псевдоінвесторам. Схема: розікрасти, закрити, знищити все, що залишилося після України.
кремль ліквідовує дев’ять шахт на тимчасово окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Як пише ЦНС, росіяни офіційно "повертають" дев’ять з п’ятнадцяти шахт на ТО Донбасі раніше "переданих в оренду" так званим інвесторам.
Кажуть, не вигідно. Насправді - після "оренди" псевдоінвесторам шахти просто вичавили й добили
"Пояснення - ціни на вугілля, витрати. Правда - розграбована промисловість, токсичні відходи і нуль перспектив. Це - схема, відпрацьована ще в Криму: розікрасти, закрити, знищити все, що залишилося після України", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.
Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив 24.08.24, 21:30 • 54039 переглядiв