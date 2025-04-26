кремль ліквідовує дев’ять шахт на окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності"

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
19:37 • 5210 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

19:10 • 12465 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

16:43 • 14574 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 27670 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 39265 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 10:30 • 48279 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 36930 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 39744 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 80559 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 57957 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
3м/с
64%
746 мм
Популярнi новини

Зустріч путіна та спецпосланця США Віткоффа тривала понад дві години

25 квітня, 14:40 • 4352 перегляди

Археологи розкопали на узбережжі Перу елітну жіночу гробницю, якій п'ять тисяч років

25 квітня, 14:57 • 10101 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 11391 перегляди

У столичному ТЦ Lavina Mall пожежа: відвідувачів евакуювали

25 квітня, 16:19 • 7020 перегляди

Слухала російську музику в День жалоби: у Києві притягли до відповідальності 28-річну жінку

18:01 • 5260 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 48279 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 80559 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 133578 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 297895 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 187354 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 11433 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 50483 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 42450 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 49394 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 80370 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

кремль ліквідовує дев’ять шахт на окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності"

Київ • УНН

 • 462 перегляди

росіяни закривають шахти на окупованому Донбасі, які раніше передали псевдоінвесторам. Схема: розікрасти, закрити, знищити все, що залишилося після України.

кремль ліквідовує дев’ять шахт на окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності"

кремль ліквідовує дев’ять шахт на тимчасово окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Як пише ЦНС, росіяни офіційно "повертають" дев’ять з п’ятнадцяти шахт на ТО Донбасі раніше "переданих в оренду" так званим інвесторам.

Кажуть, не вигідно. Насправді - після "оренди" псевдоінвесторам шахти просто вичавили й добили

- йдеться у дописі.

"Пояснення - ціни на вугілля, витрати. Правда - розграбована промисловість, токсичні відходи і нуль перспектив. Це - схема, відпрацьована ще в Криму: розікрасти, закрити, знищити все, що залишилося після України", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.

Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив 24.08.24, 21:30 • 54039 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,627.70
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,789.85