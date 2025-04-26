кремль ліквідовує дев’ять шахт на окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності"

кремль ліквідовує дев’ять шахт на тимчасово окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Як пише ЦНС, росіяни офіційно "повертають" дев’ять з п’ятнадцяти шахт на ТО Донбасі раніше "переданих в оренду" так званим інвесторам.

Кажуть, не вигідно. Насправді - після "оренди" псевдоінвесторам шахти просто вичавили й добили - йдеться у дописі.

"Пояснення - ціни на вугілля, витрати. Правда - розграбована промисловість, токсичні відходи і нуль перспектив. Це - схема, відпрацьована ще в Криму: розікрасти, закрити, знищити все, що залишилося після України", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.

Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив