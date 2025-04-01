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Нанесли збитків державі на понад 5 млрд гривень: на шахті Донбасу припинили незаконний видобуток вугілля

Київ • УНН

 • 30564 перегляди

ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.

Нанесли збитків державі на понад 5 млрд гривень: на шахті Донбасу припинили незаконний видобуток вугілля

Правоохоронні органи припинили незаконний видобуток вугілля на території Краматорського району Донецької області – внаслідок діяльності державі було завдано збитків у понад 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Як встановили працівники ДБР, видобуток вугілля відбувався на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине. Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища отримала одна з приватних компаній в 2021 році, однак роботи так і не почалися.

Далі цю територію захопила цю ділянку і почала незаконний видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Їм в цьому допоміг голова місцевої територіальної громади.

Наразі триває досудове розслідування, з’ясовуються інші деталі справи.

Нагадаємо

У окупованому Маріуполі росіяни хочуть збільшити потужність порту для того, щоб вивозити крадені метали, зерно і вугілля. Загалом вони планують понад 12 млн тонн ресурсів.  

Євген Устименко

Євген Устименко

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