Нанесли збитків державі на понад 5 млрд гривень: на шахті Донбасу припинили незаконний видобуток вугілля
Київ • УНН
ДБР припинило незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська. Приватна компанія отримала ліцензію, але незаконний видобуток завдав збитків державі на 5 млрд грн.
Правоохоронні органи припинили незаконний видобуток вугілля на території Краматорського району Донецької області – внаслідок діяльності державі було завдано збитків у понад 5 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Як встановили працівники ДБР, видобуток вугілля відбувався на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине. Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища отримала одна з приватних компаній в 2021 році, однак роботи так і не почалися.
Далі цю територію захопила цю ділянку і почала незаконний видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Їм в цьому допоміг голова місцевої територіальної громади.
Наразі триває досудове розслідування, з’ясовуються інші деталі справи.
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