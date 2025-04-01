Нанесли ущерб государству более чем на 5 млрд гривен: на шахте Донбасса прекратили незаконную добычу угля
Киев • УНН
ГБР прекратило незаконную добычу угля вблизи шахты Свято-Покровская. Частная компания получила лицензию, но незаконная добыча нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.
Правоохранительные органы пресекли незаконную добычу угля на территории Краматорского района Донецкой области – в результате деятельности государству был нанесен ущерб в более чем 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
Детали
Как установили сотрудники ГБР, добыча угля происходила на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровская в поселке Курицыно. Лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения получила одна из частных компаний в 2021 году, однако работы так и не начались.
Далее эту территорию захватила этот участок и начала незаконную добычу угля на глубине около 80 метров. Им в этом помог глава местной территориальной громады.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, выясняются другие детали дела.
Напомним
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