Нанесли ущерб государству более чем на 5 млрд гривен: на шахте Донбасса прекратили незаконную добычу угля

Правоохранительные органы пресекли незаконную добычу угля на территории Краматорского района Донецкой области – в результате деятельности государству был нанесен ущерб в более чем 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

Детали

Как установили сотрудники ГБР, добыча угля происходила на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровская в поселке Курицыно. Лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения получила одна из частных компаний в 2021 году, однако работы так и не начались.

Далее эту территорию захватила этот участок и начала незаконную добычу угля на глубине около 80 метров. Им в этом помог глава местной территориальной громады.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, выясняются другие детали дела.

Напомним

В оккупированном Мариуполе россияне хотят увеличить мощность порта для того, чтобы вывозить краденые металлы, зерно и уголь. В общем, они планируют более 12 млн тонн ресурсов.