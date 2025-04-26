кремль ликвидирует девять шахт на оккупированном Донбассе под предлогом "нерентабельности"

кремль ликвидирует девять шахт на временно оккупированном Донбассе под предлогом "нерентабельности". Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Как пишет ЦНС, россияне официально "возвращают" девять из пятнадцати шахт на ВОТ Донбассе ранее "переданных в аренду" так называемым инвесторам.

Говорят, не выгодно. На самом деле - после "аренды" псевдоинвесторам шахты просто выжали и добили - говорится в заметке.

"Объяснение - цены на уголь, расходы. Правда - разграбленная промышленность, токсичные отходы и ноль перспектив. Это - схема, отработанная еще в Крыму: разворовать, закрыть, уничтожить все, что осталось после Украины", - добавили в ЦНС.

Напомним

ГБР прекратило незаконную добычу угля вблизи шахты Свято-Покровская. Частная компания получила лицензию, но незаконная добыча нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.

Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление