Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив

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Київ • УНН

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Окупанти планують продати державні шахти на Луганщині невідомим "інвесторам". Більшість шахт вже закриті та пограбовані, а заборгованість перед шахтарями зростає.

Російські окупанти продовжують мародерство на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на шахтах, які колись були основою вугледобувної галузі країни. Наразі росіяни активно шукають так званих "інвесторів" для шахт на Луганщині, попри те, що заборгованість перед шахтарями продовжує зростати. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН

Деталі

Більшість шахт на цих територіях вже закриті та пограбовані. У регіоні спостерігається гострий дефіцит робітників, а ті, що залишилися, місяцями не отримують заробітної плати.

Окупанти планують продати всі державні шахти невідомим "інвесторам", які, згідно з попереднім досвідом у сусідній Донецькій області, просто вивезуть обладнання, а шахти закриють.

Центр національного спротиву закликає громадян повідомляти про колаборантів, щоб притягнути їх до відповідальності. Анонімність звернень гарантована.

рф вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану - Спротив22.08.24, 17:36 • 22805 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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