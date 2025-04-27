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рф бреше про "розграбування українського народу київським режимом", а сама вивозить Донбас по шматках

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

путін заявляє про розграбування України, але росія вивозить ресурси з окупованого Донбасу. Знищують заводи, шахти, вивозять метал та вугілля, погіршуючи життя місцевих.

рф бреше про "розграбування українського народу київським режимом", а сама вивозить Донбас по шматках

Російський диктатор володимир путін бреше про "розграбування українського народу київським режимом", а сам вивозить Донбас по шматках.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

путін запевняє, що "українська влада лише викачувала ресурси і "тирила" гроші з регіонів Донбасу і "новоросії". Тепер, мовляв, "київський режим співпрацює зі своїми спонсорами – так він бореться за капітали, які вкрав в українського народу". І наголосив, що "російська влада має підтримати жителів нових регіонів, які обрали увійти до складу рф

 - йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що саме росія й продовжує "тирити" з тимчасово окупованих територій України.

Про те, як окупанти після руйнування "Азовсталі" добивають іншу промисловість Маріуполя, відомо давно. Наприклад, рік тому із комбінату Ілліча вивезли 130 тисяч тонн продукції на суму $16 млн. "Метінвест", власник заводу, заявив, що окупанти також демонтували й відправили у рф виробничу лінію вартістю $220 млн

- інформує Центр стратегічних комунікацій.

За співпрацю з окупантами судитимуть топ-менеджера Маріупольського меткомбінату, йому загрожує 12 років в'язниці.

За офіційними даними російської митної бази даних, лише у вересні 2022 року лише один московський трейдер купив вантаж сталі на суму $380 тисяч. Інші компанії рф забирали собі контейнери та вугілля, що залишилися на заводі.

Після заводів росіяни перейшли до шахт Донбасу. Через кордон із ростовською областю (лише до 2022 року) щорічно вивозили приблизно 2,8 млн тон вугілля на $288 млн. А щодо слів путіна про необхідність "підтримки жителів нових регіонів", то ватажок "днр" пушилін вже заявив, що воду "в новому регіоні росії" подаватимуть раз на три доби, але пообіцяв, що "зробить все, щоб не допустити водної кризи влітку

- зазначається в повідомленні. 

Центр стратегічних комунікацій наголошує, що жодних криз подібного масштабу на Донеччині й Луганщині не було до 2014 року.

А почались вони лише з приходом російських окупантів і різноманітних "пушиліних", які нічого в Донбас не інвестували, крім смерті та руйнувань

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

кремль ліквідовує дев’ять шахт на тимчасово окупованому Донбасі під приводом "нерентабельності".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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