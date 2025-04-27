рф лжет о «разграблении украинского народа киевским режимом», а сама вывозит Донбасс по кускам

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат
Эксклюзив
05:03 • 8636 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 32286 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 49676 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 35783 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 89103 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 55659 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 47087 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 50124 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 53191 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 09:10 • 41620 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+8°
6.6м/с
39%
757 мм
Популярные новости

Я должен рассказать миру историю ваших людей: режиссер клипов Nirvana и Metallica Сэмюэл Байер посетил Украину

26 апреля, 22:07 • 8062 просмотра

Сенатор США пригрозил россии новыми санкциями: "если не примет решение о честном, прочном мире"

26 апреля, 22:29 • 10597 просмотра

В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту, количество погибших и пострадавших возросло

26 апреля, 23:52 • 10180 просмотра

Соединенные Штаты обвиняют китайскую компанию, которая помогала рф в войне против Украины, в сотрудничестве с хуситами - WSJ

27 апреля, 01:03 • 11104 просмотра

Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

04:02 • 12839 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 89109 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 83853 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 113625 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 164455 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 325052 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 32293 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 30371 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 66986 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 58798 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 62817 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

рф лжет о «разграблении украинского народа киевским режимом», а сама вывозит Донбасс по кускам

Киев • УНН

 • 662 просмотра

путин заявляет о разграблении Украины, но россия вывозит ресурсы из оккупированного Донбасса. Уничтожают заводы, шахты, вывозят металл и уголь, ухудшая жизнь местных.

рф лжет о «разграблении украинского народа киевским режимом», а сама вывозит Донбасс по кускам

Российский диктатор владимир путин врет о "разграблении украинского народа киевским режимом", а сам вывозит Донбасс по кускам.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

путин уверяет, что "украинская власть только выкачивала ресурсы и "тырила" деньги из регионов Донбасса и "новороссии". Теперь, мол, "киевский режим сотрудничает со своими спонсорами – так он борется за капиталы, которые украл у украинского народа". И подчеркнул, что "российская власть должна поддержать жителей новых регионов, которые выбрали войти в состав рф

 - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что именно россия и продолжает "тырить" с временно оккупированных территорий Украины.

О том, как оккупанты после разрушения "Азовстали" добивают другую промышленность Мариуполя, известно давно. Например, год назад с комбината Ильича вывезли 130 тысяч тонн продукции на сумму $16 млн. "Метинвест", владелец завода, заявил, что оккупанты также демонтировали и отправили в рф производственную линию стоимостью $220 млн

- информирует Центр стратегических коммуникаций.

За сотрудничество с оккупантами будут судить топ-менеджера Мариупольского меткомбината, ему грозит 12 лет тюрьмы.

По официальным данным российской таможенной базы данных, только в сентябре 2022 года только один московский трейдер купил груз стали на сумму $380 тысяч. Другие компании рф забирали себе контейнеры и уголь, оставшиеся на заводе.

После заводов россияне перешли к шахтам Донбасса. Через границу с ростовской областью (только до 2022 года) ежегодно вывозили примерно 2,8 млн тонн угля на $288 млн. А что касается слов путина о необходимости "поддержки жителей новых регионов", то главарь "днр" пушилин уже заявил, что воду "в новом регионе россии" будут подавать раз в три дня, но пообещал, что "сделает все, чтобы не допустить водного кризиса летом

- отмечается в сообщении. 

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что никаких кризисов подобного масштаба в Донецкой и Луганской областях не было до 2014 года.

А начались они только с приходом российских оккупантов и различных "пушилиных", которые ничего в Донбасс не инвестировали, кроме смерти и разрушений

- говорится в сообщении.

Дополнение

кремль ликвидирует девять шахт на временно оккупированном Донбассе под предлогом "нерентабельности".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Мариуполь
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,019.70
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,800.47