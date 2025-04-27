Российский диктатор владимир путин врет о "разграблении украинского народа киевским режимом", а сам вывозит Донбасс по кускам.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

путин уверяет, что "украинская власть только выкачивала ресурсы и "тырила" деньги из регионов Донбасса и "новороссии". Теперь, мол, "киевский режим сотрудничает со своими спонсорами – так он борется за капиталы, которые украл у украинского народа". И подчеркнул, что "российская власть должна поддержать жителей новых регионов, которые выбрали войти в состав рф - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что именно россия и продолжает "тырить" с временно оккупированных территорий Украины.

О том, как оккупанты после разрушения "Азовстали" добивают другую промышленность Мариуполя, известно давно. Например, год назад с комбината Ильича вывезли 130 тысяч тонн продукции на сумму $16 млн. "Метинвест", владелец завода, заявил, что оккупанты также демонтировали и отправили в рф производственную линию стоимостью $220 млн - информирует Центр стратегических коммуникаций.

За сотрудничество с оккупантами будут судить топ-менеджера Мариупольского меткомбината, ему грозит 12 лет тюрьмы.

По официальным данным российской таможенной базы данных, только в сентябре 2022 года только один московский трейдер купил груз стали на сумму $380 тысяч. Другие компании рф забирали себе контейнеры и уголь, оставшиеся на заводе.

После заводов россияне перешли к шахтам Донбасса. Через границу с ростовской областью (только до 2022 года) ежегодно вывозили примерно 2,8 млн тонн угля на $288 млн. А что касается слов путина о необходимости "поддержки жителей новых регионов", то главарь "днр" пушилин уже заявил, что воду "в новом регионе россии" будут подавать раз в три дня, но пообещал, что "сделает все, чтобы не допустить водного кризиса летом - отмечается в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что никаких кризисов подобного масштаба в Донецкой и Луганской областях не было до 2014 года.

А начались они только с приходом российских оккупантов и различных "пушилиных", которые ничего в Донбасс не инвестировали, кроме смерти и разрушений - говорится в сообщении.

Дополнение

кремль ликвидирует девять шахт на временно оккупированном Донбассе под предлогом "нерентабельности".