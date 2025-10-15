$41.750.14
15 октября, 10:41 • 15735 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 30496 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 25455 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 25859 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 23236 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18529 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17675 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 33779 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 33806 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13846 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Правительство Дании выделило 1,1 миллиарда крон (приблизительно 150 миллионов евро) на поддержку Вооруженных Сил Украины. Средства пойдут на усиление боевых возможностей, в частности на морскую сферу, обслуживание танков, а также образование и обучение украинских военных.

Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны

Правительство Дании выделило 1,1 миллиарда крон (приблизительно 150 млн евро) на поддержку украинских Вооруженных Сил в рамках пакета пожертвований XXVII. Средства пойдут на усиление боевых возможностей, в частности на морскую сферу, обслуживание танков, а также образование и обучение украинских военных. Об этом говорится на сайте правительства страны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что более 53 млн евро направлены непосредственно на учебное оборудование и образовательные программы для украинских подразделений. Другие инициативы предусматривают обеспечение горюче-смазочными материалами, поддержку в зонах реабилитации и модернизацию морских сил.

Три страны НАТО обязались увеличить расходы на оружие для Украины, но некоторые подверглись критике - Reuters15.10.25, 14:10 • 2248 просмотров

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что эти инвестиции помогают укрепить боевой потенциал Украины на всех уровнях и способствуют эффективной обороне государства. 

Крайне важно, чтобы Дания продолжала поддерживать оборонительную борьбу Украины военной поддержкой на всех уровнях. Таким образом, в рамках пакета пожертвований XXVII Дания выделяет 1,1 миллиарда крон (147,4 млн евро – ред.) на инициативы, поддерживающие оборону Украины, начиная от морского оборудования и заканчивая образовательными и учебными мероприятиями для украинских солдат. Эти инициативы вместе способствуют укреплению боевой мощи Украины 

– подчеркнул датский премьер.

Благодаря пакету пожертвований XXVII, а также предыдущим инициативам, Дания приняла решение о военной поддержке Украины на общую сумму примерно 70,3 миллиарда крон (более 9 миллиардов евро) в период 2022–2028 годов.

Украина и Дания усиливают сотрудничество в сфере водных ресурсов и окружающей среды10.10.25, 00:59 • 3400 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Троэльс Лунд Поульсен
НАТО
Дания
Украина