Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны
Киев • УНН
Правительство Дании выделило 1,1 миллиарда крон (приблизительно 150 миллионов евро) на поддержку Вооруженных Сил Украины. Средства пойдут на усиление боевых возможностей, в частности на морскую сферу, обслуживание танков, а также образование и обучение украинских военных.
Об этом говорится на сайте правительства страны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что более 53 млн евро направлены непосредственно на учебное оборудование и образовательные программы для украинских подразделений. Другие инициативы предусматривают обеспечение горюче-смазочными материалами, поддержку в зонах реабилитации и модернизацию морских сил.
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что эти инвестиции помогают укрепить боевой потенциал Украины на всех уровнях и способствуют эффективной обороне государства.
Крайне важно, чтобы Дания продолжала поддерживать оборонительную борьбу Украины военной поддержкой на всех уровнях. Таким образом, в рамках пакета пожертвований XXVII Дания выделяет 1,1 миллиарда крон (147,4 млн евро – ред.) на инициативы, поддерживающие оборону Украины, начиная от морского оборудования и заканчивая образовательными и учебными мероприятиями для украинских солдат. Эти инициативы вместе способствуют укреплению боевой мощи Украины
Благодаря пакету пожертвований XXVII, а также предыдущим инициативам, Дания приняла решение о военной поддержке Украины на общую сумму примерно 70,3 миллиарда крон (более 9 миллиардов евро) в период 2022–2028 годов.
